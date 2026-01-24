Deportes

VAR revisó la jugada del gol con el que Cartaginés venció a Alajuelense ¿qué chequearon?

Cartaginés derrotó a Alajuelense con un gol del chileno Juan Carlos Gaete y esto dice el VAR sobre la anotación del sudamericano

Por Yenci Aguilar Arroyo

Cartaginés derrotó a Alajuelense con un gol de Juan Carlos Gaete, el miércoles anterior, en el estadio Fello Meza y los audios del VAR revelan qué chequearon los árbitros, luego de la anotación del chileno.

Este viernes, se dio a conocer la conversación que sostuvo el cuarteto arbitral con la sala VAR, cuando cayó el gol del sudamericano, al minuto 89.

Según el video publicado por FUTV “en el inicio de ataque, 3 jugadores de Cartago van a tratar de jugar ese balón dentro del área, el jugador número 16 juega el balón hacia el centro y su compañero, el jugador número 13 marca directamente el gol a favor de Cartaginés.

Cartaginés vs. Alajuelense
Juan Carlos Gaete (sin camisa) fue el anotado del gol de la victoria en el juego entre Cartaginés y Alajuelense. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Los árbitros de campo evalúan correctamente todas las fases del ataque, indicando que en ningún momento existen posiciones en fuera de juego de los delanteros”. Lo que concluye que el gol fue legítimo.

Lo que dicen los audios del VAR

Los audios revelan lo siguiente:

“Limpios, limpios los tres. Está ajustado, posible fuera de juego en esa segunda. Hay un pie que habilita, todos están bien habilitados.

“Balón adelante, al momento del pase. Gol confirmado del número 13″.

En ese partido sí hubo dos goles anulados a Cartago, por fuera de juego, por lo que hubiera sido mejor que facilitaran esos audios, a ver qué dijeron los árbitros en su momento.

Yenci Aguilar Arroyo

