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Vea el golazo que nuevo delantero del Herediano hizo el año pasado en la primera división

Deyverjen Matthews registra solo una anotación en la primera división, pero fue un golazo

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Por Sergio Alvarado

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Deyverjen Matthews
Deyverjen Matthews sería el nuevo delantero del club Sport Herediano. Foto: archivo / Municipal Liberia. (Foto: archivo / Municipal Liberia. /Foto: archivo / Municipal Liberia.)

Deyverjen Matthews, nuevo atacante del Herediano, tuvo un breve paso en la primera división en el 2025 con el Municipal Liberia, club con el que disputó 13 partidos.

El futbolista jugó cinco encuentros en el Clausura 2025 y siete en el Apertura 2025, tiempo en el que solo marcó una anotación, el 27 de abril ante el Municipal Pérez Zeledón.

Más allá de lo anecdótico, el tanto se recuerda por ser un golazo, un balazo entrando al área que ni vio pasar el arquero en un duelo en el que los coyotes golearon 5-1.

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Malcom Pilone recuperó una bola en media cancha, recorrió algunos metros, se la puso a Matthews tras desmarcarse y de un zurdazo la pasó encima de meta generaleño Juseff Delgado.

La narración de FUTV la catalogó como una gran anotación en el que fue su cuarto encuentro en primera división, pero se quedó únicamente en ese.

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“Un verdadero trallazo, una raya lo que sacó Matthews y nada que hacer para Delgado”.

Con el Team, el joven tendrá la responsabilidad que su rendimiento no sea flor de un día, sino una constante.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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