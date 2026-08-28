Vea el golazo que nuevo delantero del Herediano hizo el año pasado en la primera división

Deyverjen Matthews sería el nuevo delantero del club Sport Herediano. Foto: archivo / Municipal Liberia. (Foto: archivo / Municipal Liberia. /Foto: archivo / Municipal Liberia.)

Deyverjen Matthews, nuevo atacante del Herediano, tuvo un breve paso en la primera división en el 2025 con el Municipal Liberia, club con el que disputó 13 partidos.

El futbolista jugó cinco encuentros en el Clausura 2025 y siete en el Apertura 2025, tiempo en el que solo marcó una anotación, el 27 de abril ante el Municipal Pérez Zeledón.

Más allá de lo anecdótico, el tanto se recuerda por ser un golazo, un balazo entrando al área que ni vio pasar el arquero en un duelo en el que los coyotes golearon 5-1.

LEA MÁS: Este sería el reemplazo de Marcel Hernández en Herediano

Malcom Pilone recuperó una bola en media cancha, recorrió algunos metros, se la puso a Matthews tras desmarcarse y de un zurdazo la pasó encima de meta generaleño Juseff Delgado.

⏰ 45+1’ Gran anotación de Deyverjen Matthews y Liberia está goleando a Pérez Zeledón.



🔗 https://t.co/MJI5WulWBm pic.twitter.com/CmWsbaaFu5 — FUTV (@FUTVCR) April 27, 2025

La narración de FUTV la catalogó como una gran anotación en el que fue su cuarto encuentro en primera división, pero se quedó únicamente en ese.

LEA MÁS: Everardo Rubio revela la medida que tomaron en el camerino de Herediano para intentar cambiar el rumbo

“Un verdadero trallazo, una raya lo que sacó Matthews y nada que hacer para Delgado”.

Con el Team, el joven tendrá la responsabilidad que su rendimiento no sea flor de un día, sino una constante.