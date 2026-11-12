Vea el incómodo momento que le tocó pasar a Manuel Morán en Panamá

Su gran momento con el Cartaginés hizo que Manuel Morán lograra su convocatoria a la selección de Panamá, pero le tocó pagar un costo curioso en la concentración canalera.

La propia Federación de Panamá publicó un video del show de bienvenida que le tocó hacer al jugador de Cartaginés por ser nuevo en la selección.

Morán hasta lo pusieron a bailar en plena concentración con Panamá. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

En el clip se ve a Morán, entre risas de todos por la broma, presentarse, decir dónde vive, cuál es su animal favorito y hasta tener que cantar y bailar frente a todos sus compañeros de la selección canalera.

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Al delantero se le vio muerto de risa, pero con cierta pena por ese ritual de bienvenida ante todos en plena concentración, algo que suelen hacer muchos equipos con los nuevos para darles la bienvenida y lograr que se sientan integrados en el grupo.