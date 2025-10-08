Venezolano Eugenio Suárez conecta jonrón y los Marineros se acercan a la Serie de Campeonato de MLB

El venezolano Eugenio Suárez fue clave en la victoria de los Marineros de Seattle, en el juego de este martes ante los Tigres de Detroit. AFP. (MIKE MULHOLLAND/Getty Images via AFP)

Los Marineros de Seattle se impusieron 8-4 sobre los Tigres de Detroit con un jonrón del venezolano Eugenio Suárez y tomaron una ventaja de 2-1 en la Serie Divisional de los Playoffs de Grandes Ligas.

Un triunfo separa a los campeones de la división Oeste de la Liga Americana de asegurar el pase a la Serie de Campeonato al conseguir triunfos consecutivos.

El poder de Suárez se hizo presente en el cuarto episodio con un batazo al jardín central que se llevó la cerca.

Suárez, quien inició la temporada con Arizona antes de ser traspasado de regreso a Seattle, conecta su primer jonrón en postemporada desde el 11 de octubre del 2022.

“Estaba listo para algo en la zona de strike”, dijo Suárez. “Cuando miré la recta recordé que es algo en lo que vengo trabajando y tuve un buen contacto”.

El lanzador Logan Gilbert fue el encargado de mantener bajo control a unos aficionados de los Tigres que colmaron el Comerica Park (Detroit) con seis innings completos en los que permitió una carrera.

Los Tigres deberán ganar los dos últimos partidos de la serie para avanzar a la Serie de Campeonato, iniciando este miércoles en condición de local a la 1:08 p.m.

En la serie del Este, Los Yankees derrotaron 9-6 a Toronto Blue Jays, luego de ir contra las cuerdas 1-6, en el juego 3 de la Serie Divisional. Los neoyorquinos siguen con vida y volverán a jugar este miércoles a las 5:08 p.m.

Este miércoles también juegan los Dodgers contra Filis a las 7:08 p.m., la serie va 2-0 a favor de los angelinos.

Cubs y Cerveceros juegan a las 3:08, esta serie va 2-0 a favor de los de Milwaukee.