¡Vergonzoso! Rodrygo Goes iguala uno de los peores récords en los 123 años de historia del Real Madrid

El empate del Real Madrid ante el Girona dejó al descubierto uno de los peores récords en la historia del cuadro merengue.

Los blancos empataron 1-1 y, con ese resultado, el equipo de Xabi Alonso no solo perdió dos puntos, sino que dejó escapar la cima de la tabla general y permitió que el Barcelona se convirtiera en el nuevo líder del futbol español.

Pero además del pésimo resultado, el conjunto madridista tuvo una mala estadística: durante la segunda mitad, Rodrygo Goes ingresó de cambio para sustituir a Aurelien Tchouameni y jugó poco más de 20 minutos, por lo que aumentó su racha negativa sin anotar.

La última vez en que Rodrygo Goes (21) anotó un gol para el Real Madrid, fue a inicios de marzo. AFP / Archivo. (GLYN KIRK/AFP)

La mala Racha de Rodrygo Goes

El atacante brasileño no atraviesa por su mejor momento como goleador y alcanzó una de las peores marcas en los 123 años de historia del Real Madrid.

El canterano del Santos llegó a 30 partidos consecutivos sin marcar, con un total de 1.339 minutos.

Por lo tanto, Rodrygo Goes igualó el récord negativo de Mariano Díaz, quien estuvo la misma cantidad de días sin convertir, aunque su racha duró 986 minutos.

El joven brasileño no anota con los merengues desde el 4 de marzo; es decir, está por cumplir nueve meses sin hacerlo.

El último gol que consiguió fue contra el Atlético de Madrid en la UEFA Champions League, en la ida de los octavos de final, donde la victoria (2-1) fue para el Real Madrid.

Mientras que, en LaLiga, no convierte desde el 19 de enero, cuando lo hizo ante Las Palmas en el triunfo de 4-1 de la Jornada 20 de la pasada temporada.

De esta manera, Rodrygo Goes alcanzó uno de los peores récords en los 123 años de historia de La Casa Blanca.