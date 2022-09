Video: Bryan Ruiz se sincera ante la convocatoria anticipada de Luis Fernando Suárez

Bryan Ruiz y Luis Fernando Suárez sienten una admiración mutua. (Rafael Pacheco Granados)

La convocatoria anticipada de Bryan Ruiz para Catar 2022 por parte de Luis Fernando Suárez ha dado mucho de qué hablar, algunos aplauden la decisión y otros la critican.

El primero que sabe todo lo que generó esa decisión es el propio Bryan, quien además de sentir un gran agradecimiento con el cafetero, sabe que tiene un compromiso y no le puede fallar.

La Copa del Mundo será el evento en el que el capitán acabe su carrera futbolística, por lo que fue enfático que su esfuerzo tiene que ser el doble para cerrar de la mejor forma

“Han sido uno meses de altibajos en lo que son resultados y partidos con el equipo y en la selección ya podemos hablar de lo que es esa convocatoria del profe, pero bueno, sobre la convocatoria creo que no es algo que se lo regalan a uno y se lo dije al profe.

“Por más que ya me haya convocado no se la voy a poner fácil, daré mi mejor esfuerzo para que al final tenga dudas en ponerme más o menos tiempo. Sé que ya no estoy para tantos partidos tan consecutivos o tantos minutos, pero haré mi mejor esfuerzo para cerrar una carrera que, para mí, ha sido de muchos sentimientos y emoción”, comentó el Capi.

Ruiz destacó que no es algo que se esperaba, que el seleccionador le respaldara de esa manera sobre cualquier otro jugador en la Tricolor.

“Seguramente habrá ya veinte o poco más que tengan fijos en el Mundial, pero siempre existe esa incertidumbre hasta el último minuto y que él me designe ya como un convocado oficial, hace que mi cierre tenga que ser de respaldo para él en jugar todo lo que pueda, en hacer las cosas de la mejor manera posible y estar en un nivel aceptable para ayudar y aportar a la selección”, destacó.

Costa Rica jugará el 23 de setiembre un amistoso ante Corea del Sur en territorio asiático, partido en el que el capitán estará de seguro, mientras que otros todavía están en ascuas.

