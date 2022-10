Video: Celso Borges revela secreto sobre golazo al Real España

Celso Borges se jaló un golazo que dejó sorprendidos a todos este martes. (Prensa Alajuelense)

Este martes Celso Borges firmó uno de los que podrían ser los goles más bonitos de su carrera, por la jugada, definición y recurso que utilizó para poner el 3-0 definitivo de Liga Deportiva Alajuelense ante Real España.

Una jugada que montó junto a Johan Venegas dio de qué hablar tanto por Concacaf en redes sociales como por periodistas ticos y extranjeros, pues el movimiento fue vistoso.

Celso tomó el balón en la media, se la sirvió a Venegas y siguió corriendo y cuando el 8 vio que su compañero iba solo, se la volvió a poner y ahí el volante demostró con toda su clase porqué es leyenda en el fútbol costarricense al definir con un bañito sobre el meta Luis “Buba” López.

Borges contó que fue un recurso que se le ocurrió en el momento, pues la jugada ameritó pensar rápido y le salió muy bien.

“Es una buena jugada que comenzó Pipo (Giancarlo González) y después que hicimos Johan y yo y bueno, se me ocurrió eso ahí al final y por dicha salió bien. No tenía espacio como para cruzarla porque ya venía el defensa de ese lado”.

“Fue lo que se me ocurrió en ese momento, la verdad no dudé en hacerlo y que fue lo más importante porque si uno duda ahí, creo que no hubiera salido, entonces simplemente lo realicé y salió con la pantufla esta”, dijo con una sonrisa de oreja a oreja en un video brindado por la prensa manuda.

¿Es de los mejores goles de Celso?, el volante le destacó algo más que su estética.

“Es muy bonito, muy bonito, pero me va a gustar siempre y cuando sirva para pasar a la otra ronda, a la final”, añadió.

A nivel internacional el gol y la calidad de Borges también fue muy piropeada, como el caso del periodista de Tigo Sports Honduras, Óscar Funes.

“En un fútbol donde se cree que entre más metes y más corres, sos mejor; aparece un futbolista de la calidad de Celso Borges para demostrar que es más valiosa la intuición, la pausa y acelerar cuando corresponde. Su inteligencia para jugar es enorme”, publicó en su cuenta de Twitter.

El Diario Diez de Honduras también tiró por los aires a Celso y destacó que sorprendió a todo el estadio Francisco Morazán.

“Para hacer esto hay que tener mucha clase: El golazo que hizo Celso Borges a Luis “Buba” López. Nadie en el Morazán se esperaba esta definición”, publicó.

Además en la mejenga de este martes inició el primer gol, filtrando un balón a Freddy Góndola que lo dejó de cara a gol, con lo que demuestra que la calidad futbolística del volante está en un nivel superlativo hoy por hoy.