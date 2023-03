(Video) Danny Torres y fan tica protagonizan la historia más conmovedora de los XKnights

Kattia Umaña Arias conoció a Danny "El Pajarillo" Torres en un encuentro muy emotivo y feliz. (Rafael Pacheco Granados)

Hace cinco años, Kattia Umaña Arias, una vecina de 33 años de Puente Piedra de Grecia, recibió un video de parte del rider español, Danny “Pajarito” Torres, que le cambió la vida y fue una inyección de motivación en uno de sus momentos más difíciles.

En medio de una dura lucha contra el cáncer de mama, esta fiebre de los motores no podía creer que uno de sus ídolos se había tomado unos momentos para saludarla y pedirle mucha fuerza, que no se rindiera y ganara la más dura de sus batallas.

Sin cabello por los efectos de la quimioterapia y otras secuelas que le generaban mucho dolor, a Kattia se le olvidó por un momento su situación y no podía creer aquel hecho, una inyección de motivación que la ayudó para recuperarse año y medio después de tal prueba. Hoy ya se libró de la enfermedad.

Lo más lindo de la historia es que tuvo segunda parte, la cual se dio este viernes, un día antes de la edición 2023 de los XKnights, pues en el Estadio Nacional ambos pudieron conocerse y recordar aquel lindo momento. En dicho encuentro La Teja tuvo acceso de manera exclusiva.

Danny Torres le firmó varios artículos a Kattia. (Rafael Pacheco Granados)

Al verse frente a su ídolo, Umaña no podía con la emoción pues, además no lo hizo en un día cualquiera, sino en el cumpleaños 36 del deportista, por lo que hasta le llevó unos regalos y todo. El más especial fue una foto de ella cuando estaba “peloncita” en media quimoterapia y con un mensaje atrás.

“Esto es un sueño para mí, de verdad es superbonito el sentimiento cuando me dijeron que iba a poder conocerlo y compartir con él, no lo podía creer. Me preguntaba ¿de verdad voy a vivir este momento?, ¿esto es real, es para mí? La emoción es mucha porque lo admiro demasiado desde siempre, he venido todos los años a verlo y me produce demasiada felicidad estar acá”, contó Kattia.

Danny Torres y fan Kattia Umaña tuvieron un encuentro muy especial

Sobre el día del video, recuerda que todo se dio por sorpresa

“Sí estaba pasándola muy mal y cuando el video me llegó, lo vi y no podía creerlo. Me preguntaba una y otra vez si era para mí, ‘es que dice mi nombre, no puedo creerlo’, me repetía. Me llenó mucho de ilusión, de fuerzas, de ánimo, de esperanza y me demostró mucho que los sueños se cumplen, aún en circunstancias difíciles se pueden lograr.

“Todas las palabras de apoyo y que lo ayuden a uno a seguir en ese proceso es algo que ayuda muchísimo, pero en este caso que fuera él, fue muy importante, para mí era increíble. Es allí cuando usted dice que tiene que luchar por vivir, porque la vida tiene muchos momentos bonitos, por eso su video y sus palabras, a mí me llenaron demasiado y me decían que no me podía rendir.

Kattia no podía disimular su cara de felicidad en el encuentro con Danny Torres. (Rafael Pacheco Granados)

A Kattia se le iluminaba la cara con solo ver a Danny, quien estaba superorgulloso de cómo un gesto que tuvo hace varios años, significó tanto para una persona en un país que afirma es su segunda casa.

“A mí me emociona mucho también escucharlo; sé que todo el público tico me tiene mucho cariño, y en esa ocasión poder ayudarla, aunque sea solo con un vídeo dándole ánimos. Porque es superimportante no decaer, darle ánimos, ser una persona fuerte para afrontar los problemas. Uno, por pequeño que sea el gesto, le puede dar un poquito de ayuda a otros.

“Es superbonito poder compartir con fans como ella, es muy difícil poder estar con todos, pero esto es algo diferente, compartir con fans como ella es algo que a uno también lo llena mucho”, opinó el Pajarito.

Kattia le dio a Danny Torres una foto de ella con un mensaje que representa su gran lucha (Rafael Pacheco Granados)

Privilegiada

El encuentro tomó su ratillo, Kattia estuvo como 30 minutos con Torres y hasta compartió con él cuando la producción de los XKnights le cantó cumpleaños.

Entre las cosas que conversaron fue como Danny tampoco se ha rendido ante las pruebas de la vida y toma con mucha ilusión regresar a competir a Tiquicia luego de estar retirado por más de tres años debido a una lesión por la que se sometió a diez operaciones de rodilla.

“Definitivamente, es un privilegio, un regalo de la vida poder compartir así con él. El evento no me lo voy a perder, mañana tempranito estoy acá haciendo fila y con una emoción aún más grande poder verlo y apoyarlo como siempre y deseándole la mejor noche, que tenga mucho éxito”, añadió Kattia.

Umaña tiene entrada para una zona de los balcones más cercanos a la pista, pero si usted no tiene la suya no se preocupe, porque aún hay entradas para el evento, las cuales puede comprar este sábado de manera virtual o en las boleterías del Estadio Nacional.

El encuentro entre Kattia Umaña Arias y Danny Torres obviamente no podía terminar sin un abrazo. (Rafael Pacheco Granados)

Las puertas del estadio se abren a partir de las 5 p.m y el evento se inicia a las 7 p.m. Si no puede ir al estuche, tampoco se estrese porque será transmitido en vivo por Multimedios Canal 8, para que vea el regreso del Pajarito, uno de los consentidos de los ticos.