Video: Disfrute aquí del tema que Belinda y Los Ángeles Azules interpretarán para la Copa del Mundo

Este viernes se estrena “Por ella”, el segundo sencillo del álbum oficial de la Copa del Mundo, que será interpretado por Belinda y Los Ángeles Azules.

Según destacó la FIFA en su sitio web, en el estreno de este tema musical impulsa la evolución de la propuesta musical del torneo, “concebida para reflejar la diversidad, la escala y la energía del Mundial de 48 selecciones. El nuevo tema fusiona el pop contemporáneo con la esencia rítmica de la cumbia, dando lugar a una banda sonora vibrante y universal a medida que crece la expectativa rumbo a la Copa Mundial de la FIFA”.

“Es un gran honor formar parte del álbum oficial de la Copa Mundial. Por Ella reúne la fuerza de nuestra cultura con la emoción única que solo el Mundial puede generar. México, América Latina y el mundo entero se unen en esta celebración, y me entusiasma compartir una canción creada con tanta pasión”, dijo Belinda.

Belinda y Los Ángeles Azules lanzaron el tema "Por ella", que formará parte del repertorio de la Copa del Mundo 2026. Foto: FIFA.com (Foto: FIFA.com/Foto: FIFA.com)

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Todo un placer

Los Ángeles Azules, que estuvieron la semana pasada en Costa Rica también reaccionaron sobre esta emblemática colaboración.

“Es un gran honor para nosotros coincidir nuevamente con Belinda y nos alegra que sea en un proyecto musical de tanto peso y relevancia en el ámbito deportivo internacional. Representar a México en el Mundial del 2026 nos llena de orgullo y alegría. Estamos seguros de que cada corazón futbolero bailará y disfrutará tanto como nosotros al crearlo”, comentaron Los Ángeles Azules.

"Por ella", tema de Belinda y Los Ángeles Azules

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“Por Ella” aporta al álbum una identidad profundamente mexicana en español y encarna el espíritu del lema “De México para el mundo”. La canción inaugura además la primera de varias contribuciones del productor ejecutivo y creador de éxitos puertorriqueño Tainy, cuya trayectoria galardonada incluye colaboraciones con algunas de las figuras más influyentes de la música internacional.