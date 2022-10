Video: Lucha libre tica quiere llegar a todos los rincones del país

Los resultados son dirigidos, pero los bombazos en el ring son bien reales. Foto: Cortesía RWA

La lucha libre es un fenómeno global, uno de los deportes más seguidos en el mundo y capaz de llenar estadios y gimnasios que otras disciplinas se desearían, pero con una fórmula muy diferente.

La combinación de lucha, acrobacias, talento, historia e interacción con el público es uno de los detalles más llamativos que tiene y a los que desea apelar una compañía costarricense que a inicios de octubre dio su banderazo de salida, llamada Riot Wrestling Alliance (RWA) que busca revolucionar el mercado.

Al ser un deporte tan masificado, existen muchísimos estilos y maneras de desarrollar el show. En Tiquicia esta empresa quiere irse por la escuela gringa con la cual la gente en Tiquicia está muy identificada, gracias a productos como el de la WWE, empresa líder a nivel mundial.

Gabriel Arias, uno de los cuatro fundadores de la promoción, como se les llama a las compañías de lucha, nos contó un poco del proyecto que quiere llevar el deporte a diversas partes del país y hasta dar la posibilidad deque la gente lo aprenda y practique con una academia que también lanzaron.

Kaiser, famoso luchador costarricense y Gabriel Arias son dos de los fundadores de la empresa. Foto: Cortesía RWA

“La idea es atraer a la gente por medio de la promoción al centro de entrenamiento, dichosamente cuando abrimos (en junio) tuvimos una muy buena recepción porque en Costa Rica hacía falta esa opción, teníamos centros de entrenamiento basados en lucha mexicana, pero no era algo que dejara a la gente expresarse de manera auténtica sobre lo que ellos querían en la lucha libre.

“Nuestro centro de entrenamiento tiene clases de actuación, fisioterapia, psicólogo, médico de planta para la promoción y contamos con acceso a gimnasio pagando la cuota básica de entrada y aparte de eso tenemos varios planes con lo que podemos enfocarnos en su evolución y rendimiento como luchadores”, explicó.

En el centro de entrenamiento llamado Star Wrestling Center manejan tres planes, el básico que es uno de ¢11 mil, otro de ¢20 mil con gimnasio y rutina de ejercicio especializado y uno de 35 rojitos con todas las facilidades, además de nutricionista.

En la academia llamada Star Wrestling Alliance hay espacio para todo tipo de personas. Foto: Cortesía: RWA

“Queremos formar realmente luchadores profesionales, que cubran todas las área de la lucha para transportarlos a nuestra compañía”

“Nosotros les damos las bases de la lucha libre que son universales, enseñarles cómo cuerdear, cómo romper contra la lona, cómo caer, de ahí dichosamente por la experiencia y versatilidad de nuestros entrenadores podemos ir viendo y enseñando los estilos en los que más interesados estén, sin imponer ninguno en específico”, añadió.

Ver por tele todas las piruetas que hacen en diversas empresas en el mundo parece fácil, pero lleva un entrenamiento superarduo que es lo que la compañía quiere enseñar para hacerlo de la manera correcta.

“Yo no puedo pretender que un muchacho que pesa 130 kilos ande dando vueltas y corriendo en el ring como si pesara 70, porque ese no es el estilo que debería tener.”, comentó.

Blaze es uno de los luchadores más potentes de la compañía. Foto: Cortesía RWA

Para Arias, en Tiquicia la gente es más fiebre a la lucha de lo que muchos creen.

“Es curioso como la gente adopta la lucha en el país, en el 2008 cuando WWE vino por primera vez a Costa Rica había 17 mil personas en el estadio Morera Soto, en el 2009 la segunda vez, había 11 mil y la última vez que vinieron en el 2017 había 7 mil personas en Parque Viva”.

“La gente sabe que es la lucha libre y le gusta, sino no estaríamos hablando de estos números, lo que pasa es la manera cómo se ha tratado de masificar que ha sido tratada de mala manera, ha sido muy encajonada en que es algo específico y no es así, nosotros queremos llevarla a todo el país”, comentó.

El primer show de la empresa se realizó el domingo 2 de octubre en el Casino Fiesta en Alajuela, los siguientes serán el 15 y 16 de octubre en la feria Connrecturday en el Centro de Convenciones en Belén y el 19 noviembre tendrán un show en San Carlos que sería transmitido por una televisora local.

El 11 de diciembre será el gran evento de la compañía al que vendrán luchadores internacionales de renombre como el inglés Marty Scurll. Foto: Cortesía RWA

“Queremos tener todos nuestros eventos en redes sociales, tratar de llevarlos a televisión, llevarlos a todas partes, en el 2023 queremos al menos entre seis y diez eventos fuera del GAM, no queremos que la gente venga adonde estamos, sino llevarle ese producto a la gente”.

Arias lo que le pide al público es que vaya a un show y por sus propios ojos se dé cuenta lo que es la lucha y que es un deporte tan legítimo como otros.

“La manera en la que usted convence a la gente es cuando los lleva a ver un show, yo no he conocido a nadie durante los ocho años que llevo involucrado en la lucha libre nacional que haya ido a un show y no salga feliz, el factor “woow” de la lucha es muy grande.

“Es un show que está hecho para que la gente tenga una explosión de adrenalina, que corra por usted y que salga feliz de cualquier manera. Por otro lado, usted va a fútbol y en mi caso que soy saprissista, si Saprissa pierde salgo enojado, si empata puedo salir enojado y si gana feo posiblemente salga enojado, es muy circunstancial, en la lucha eso no pasa”.