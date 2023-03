Video: Marcel Hernández explicó qué pensó en su polémica celebración para Paulo Wanchope

Marcel Hernández no quiso precisar qué quiso decir con su polémica celebración ante Sporting (Rafael Pacheco Granados)

Marcel Hernández, atacante del Cartaginés, tuvo la oportunidad para echarle agua al fuego que generó su polémica celebración en el gol ante Sporting, pero en lugar de hacerlo, dejó vivas las llamas.

A los 54 minutos, el isleño anotó para poner el 1-1 parcial ante Sporting y se fue corriendo visiblemente molesto hacia el banquillo de su equipo y hasta en actitud retadora hacia su técnico Paulo Wanchope, gritando algunas cosas que no se sabe, según las tomas de Tigo Sports.

💥 Marcel anota y le echa en cara el gol a Chope pic.twitter.com/2urrz600hV — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 5, 2023

Al finalizar el juego, Gustavo López, periodista de esa cablera, le consultó a Marcel qué pasó y si era algo contra su entrenador y no dijo que sí ni no, solo que es una situación personal de la que no quiso hablar ni profundizar.

“Es un tema mío personal, de la parte de competitividad, de venir de menos a más, lo demás creo que me lo reservo, solo tengo que seguir trabajando, tratando de ayudar al grupo y lo que viene, que será muy duro”, contestó.

Tavo le preguntó dos veces si era algo contra Chope y siempre eludió la respuesta.

“Yo me reservo las cosas, es una parte mía interna, es algo que soy así desde pequeño. Yo me lo reservo, es algo mío, sobre todo en la parte de competitividad, nada más”, finalizó.