(Video) ¿Por qué Erick Lonis no estuvo en el programa Deporte Más? Afición florense lo extrañó

Erick Lonnis ha hecho fuertes comentarios en contra del presidente del Herediano Jafet Soto. Albert Marín. (Albert Marín)

Aficionados del Herediano no quisieron perderse el programa de este domingo de “Deportes Más”, el programa de Erick Lonis por esta razón.

Los fiebres del bicampeón nacional esperaban que el exportero del Saprissa felicitara al Team y a su ahora extécnico Jafet Soto, luego de conseguir la copa 31 ante Alajuelense, pero se sorprendieron al ver que Lonis no estuvo en el programa.

En la página de Facebook, los seguidores rojiamarillos inundaron de comentarios la transmisión en vivo que suelen hacer con la previa del programa.

Herediano Bicampeón Nacional y PSG campeón de Europa 🔥⚽️

El exjugador Kenneth Paniagua llegó bien uniformado, con la camisa de Heredia y los demás panelistas comentaron que Erick no estuvo, porque andaba en una competencia y estos fueron algunos de los comentarios.

“Dónde está la felicitación de Erick para los Heredianos”; “Lonnis soberbio, no le dio la gana ir a felicitar a Jafet ni al Herediano”; “Lonis anda escondido, buena estrategia”; “Desde el miércoles en la noche, al rey del achique le dio gastritis. ¿Qué se hizo?"

“Hoy Lonis no va a poner la cara, el orgullo no lo deja reconocer la labor de Soto para haber devuelto la gloria de un equipo y devolver a la liga a su lugar que es abajo de Heredia”; “Lonis desde el jueves no tiene Internet”; “Yo entré solo para ver como Lonnis nos felicitaba ya me voy. Viva Heredia el equipo de mis amores”.