Video: Torneo de Copa revivirá duelo añejos del fútbol nacional

31/10/2022. Hoy en el Hotel Double Tree Cariari, personeros de la UNAFUT dieron a conocer a los medios comunicacion los detalles sobre el torneo de Copa2022. En dicha actividad estaban Vicky Ross de la Unafut, Sergio Hidalgo de la liga de ascenso, y el representante del patrocinador Sueros Milton Solano. Foto de Jorge Castillo (Jorge Castillo)

El Torneo de Copa 2022 iniciará el 15 de noviembre, con la particularidad de que habrá duelos interesantes, entre viejos conocidos del balompié local.

En este certamen, que regresa siete años después participarán los 12 clubes de la primera división y los equipos de Uruguay, Sarchí, Santa Ana y Turrialba, de la Liga de Ascenso.

El último Torneo de Copa realizado en fue en el 2015, certamen en donde Cartaginés derrotó a Herediano en la final mediante los lanzamientos desde el punto de penal.

En el grupo A se encuentran Herediano, Santa Ana, Guadalupe, Puntarenas, Grecia, Sarchí, Alajuelense y Guanacasteca; mientras que en el B están Saprissa, Uruguay, Santos, San Carlos, Cartaginés, Turrialba, Pérez Zeledón y Sporting.

Los juegos más llamativos será el de Alajuelense vs Guanacasteca, Cartaginés vs Turrialba y Saprissa vs Uruguay de Coronado.

El Saprissa se enfrentará al Uruguay de Coronado. John Durán.

Esta competencia se compondrá de una fase de octavos de final, cuartos de final, semifinales y una final, con series de ida y vuelta en cada etapa.

Los duelos de octavos de final son: Herediano - Santa Ana, Guadalupe - Puntarenas FC, Grecia - Sarchí y Alajuelense - Guanacasteca, por el grupo A.

En el B, Saprissa ante Uruguay de Coronado, Santos - San Carlos, Cartaginés - Turrialba y Pérez Zeledón - Sporting.

“Estamos sumamente emocionados por el regreso del Torneo de Copa y pensamos en el torneo como una buena manera de potenciar los intereses futbolísticos y comerciales de los clubes”, afirmó Vicky Ross, presidenta de Unafut.

Ross afirmó que para la escogencia de los clubes de la segunda división se tomaron algunos aspectos en cuenta como que los estadios estuvieran capacitados para recibir a los fiebres de los clubes participantes.

El Municipal Turrialba (de blanco con rojo) se enfrentará al Club Sport Cartaginés. Facebook.

“Hicimos una invitación a la Liga de Ascenso por cuatro espacios, sabíamos que estaban en competición, así que tomamos en cuenta criterios como una buena afición y un escenario capaz de recibir a la competición con equipos de primera división.

“Se buscaron juegos que fueran vistosos por las rivalidades históricas, que llamaran la atención de los aficionados”, afirmó.

La presidenta de Unafut aclaró que para esta competencia, los clubes de primera división deben aprovechar a los jugadores de sus primeros equipos.

“Hay una situación especial, la semana anterior se conversó el impacto que ha tenido jugar el Mundial de Qatar en las fechas de noviembre y diciembre, que ha tenido un impacto en la competición de liga, tenemos la limitación de las transferencias de FIFA, que hace que para este torneo de Copa se tenga que jugar con las plantillas de los equipos en los torneos de liga.

“No se puede hacer ninguna incorporación para el torneo de Copa, van a tener que jugar con las plantillas que tienen actualmente y apoyarse con sus jugadores de liga menor, esto por un tema de reglamentación de FIFA.

Con respecto a la serie entre Saprissa y el Uruguay, Sergio Hidalgo, presidente de la Liga de Ascenso afirmó que esto no afecta el fair play.

“Lo que tienen ambos equipos es un convenio de préstamo de jugadores, tiene un límite, pero Uruguay es un planilla independiente, con su asociación deportiva independiente, un equipo que ha estado en primera división, que conoce de la logística, para poder recibir al Saprissa y en eso se enfocó para hacer esta serie”, comentó.

Hidalgo se mostró satisfecho por participar en una competición en la que han luchado por muchos años.

“Tenemos que darle más continuidad al torneo, pero creo que esta será una experiencia para que podamos continuar con el torneo de Copa, somos invitados pero queremos tener más protagonismo en los próximos años”, afirmó.