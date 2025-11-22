Video volvió a poner a Keylor Navas en el corazón de los ticos y destaca por su ejemplo de buena educación

Recientemente, Mateo Navas, hijo del portero nacional Keylor Navas y Andrea Salas, se volvió viral en redes sociales durante la Copa KN1.

Un video que publicó la página “Hablemos de Motores Costa Rica” muestra la gran humildad que tiene el pequeño, así como su impresionante acento tico, a pesar de que ha vivido la mayor parte de su vida fuera del país.

Recordemos que el menor nació en España y vivió en países como Francia, Argentina y actualmente, México, debido a la carrera futbolística de su papá.

Muchos usuarios aplaudieron a Mateo, quien tiene 11 años, por su actitud y además, estaban impresionados con su acento.

“Qué humildad, felicitarlo y a sus papás por enseñarle a pesar de todo lo que tiene y puede tener, ser así desde pequeño”. “Toda una vida rodeado de idiomas extranjeros y habla con el acento tico”. “Qué maduro, buena educación de la familia”. “Qué lindo habla, se nota ser un niño muy inteligente y muy educado”. “Me encanta escucharlo hablar como tico a pesar de pasar su vida fuera”, son algunos comentarios que se pueden leer en la publicación de “Hablemos de Motores Costa Rica”.

La entrevista

Durante la entrevista, Mateo habló sobre su experiencia en el motocross, otro deporte que realiza, además, del fútbol.

El pequeño comentó que su gusto por el motocross empezó por su papá, el portero Keylor Navas.

“El gusto empezó porque a mi papá hace mucho tiempo le empezaron a gustar las motos. A mí no me gustaba mucho el deporte, pero después fui a una carrera y me empezó a gustar”, dijo.

Mateo Navas entró al mundo del motocross por su papá, el portero Keylor Navas. Sin embargo, no deja de lado el fútbol. (Cortesía/Cortesía)

El pequeño empezó con la moto eléctrica; este deporte fue convirtiéndose en un pasatiempo suyo.

“Después me dieron una 65 (cc) de gasolina, que se sentía muy diferente porque pasar de una eléctrica a una de gasolina es muy diferente. Pasé unos meses con esa y empecé a andar en moto más seguido”, comentó Mateo.

El menor aseguró que no dejará el fútbol de lado, pues le gustaría ser profesional en este deporte. Sin embargo, no descarta continuar haciendo motocross como pasatiempo.

