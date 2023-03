Vladimir Quesada explicó hasta cuándo estará en esta nueva etapa en Saprissa

Vladimir Quesada está feliz de la vida en regresar a dirigir al Saprissa. (Jose Cordero)

Este martes Vladimir Quesada fue anunciado como técnico interino del Saprissa, en el comunicado de prensa no se detalla hasta cuando estará en el club, solo que dirigirá estos encuentros.

En la conferencia de prensa posterior al duelo con el Santos le consultaron hasta cuándo estaría y no ofreció una respuesta concreta.

“Cuando don Ángel Catalina me llamó ayer y me dijo que si podía hacerme cargo del equipo, de inmediato le dije que sí, ni lo pensé. Yo soy un gran saprissista como muchos, soy un empleado que me considero de planta”

“Si tengo que hacer visorias que es lo que estaba haciendo, voy a ir hacerlo, si tengo que tomar la sub-13 lo voy a hacer, como lo estaba dirigiendo porque se quedó sin técnico, lo haré con mucho gusto e igual en este momento. Yo estoy a la orden donde me necesiten y por el tiempo que me necesiten, no hemos conversado nada más de eso, estaré a la orden de lo que decidan nuestras autoridades, lo que ellos decidan yo lo voy a aceptar sin problemas”, dijo el entrenador.

En la transmisión de FUTV afirmaron que luego del clásico se analizará el tema para conocer si se queda todo el torneo, que es lo más probable que suceda.