Vladimir Quesada tuvo una dura discusión con un periodista por defender a uno de sus jugadores

Vladimir Quesada defendió con todo a su jugador, Douglas Sequeira (Rafael Pacheco Granados)

Vladimir Quesada, técnico del Saprissa, no salió contento con el empate ante el Cartaginés, pero algo que le molestó aún más fue cuando un periodista dirigió una crítica específica a uno de sus jugadores. Allí sí se paró de uñas y entró en una discusión.

Al entrenador no le gustó para nada cuando el periodista Eduardo Castillo, de Teletica Radio, le hizo una consulta sobre Douglas Sequeira, quien señaló que, a su criterio, pecó en el gol brumoso, que no se estaba viendo bien y cómo gestionaba la presión que significa el jugar en Saprissa

“Vamos a ver, usted asegura que él falla en el gol”, dijo Vladimir, “Sí, Espinoza le gana en el salto”, respondió Castillo, “¿Y quién metió el gol?” “Vargas”, ¿Y cuál era la marca de Vargas? ¿Era Douglas?

“Lo que pasa es que usted, igual como les dije el otro día, usted ya está atacando al muchacho”, destacó Quesada. “Yo no lo estoy atacando, solo haciendo una consulta”, respondió Eduardo.

“Lo que sucede es que usted es formador de opinión y ya usted está calando en el aficionado. Usted sabe que es cierto lo que le estoy diciendo”, insistió el técnico al igual que el comunicador, quien se mantuvo en su posición de decir que el jugador falló cuando le ganan el salto.

“Pero es que a cualquiera le pueden ganar. A Fidel le ganaron, a Arboine, a todos les ganan, lo que pasa es que usted es de los que provocan que el aficionado el próximo partido que Douglas vaya al terreno lo silben.

“Recuerden que lo que procuramos todos es que salgan muchachos de nuestras divisiones menores y que formen parte de nuestras selecciones y poderles dar esa experiencia, pero usted ya busca hacerle daño al muchacho”, explicó Vladimir.

El técnico no se quedó allí, profundizó en el tema y dio los motivos por los que sacó al juvenil apenas iniciando el segundo tiempo por Youstin Salas.

“Douglas salió por la tarjeta amarilla que lo condicionó, no salió porque estaba haciendo un mal partido, el muchacho estaba haciendo un buen partido. En algunas gana y en algunas pierde. Yo no he visto a un solo jugador que gane en todo momento.

“Analice lo que le estoy diciendo así como yo lo digo. Piénselo. Usted cuando estaba iniciando en su profesión debe haber metido más de una vez la pata como todos nosotros y alguien lo apoyó, no lo atacó, es muy fácil lo que ustedes están haciendo y cómo atacan a los jugadores”, enfatizó.