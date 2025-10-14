Vuelve el fútbol nacional y así se jugará la jornada 12 del Torneo Apertura 2025

Herediano y Alajuelense se enfrentarán este jueves, a las 8 p.m. en el estadio Carlos Alvarado. Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Este martes se reanuda el torneo de Apertura 2025, con uno de los juegos más esperados de la segunda vuelta, el enfrentamiento entre Herediano y Alajuelense.

La fecha 12 se jugará luego de la pausa que hubo a raíz de los juegos de la Selección ante Honduras y Nicaragua. El primer partido de la fecha será entre el Municipal Liberia y Puntarenas FC, este martes, a las 8 p.m. en el estadio Edgardo Baltodano.

Sporting vs. Pérez Zeledón iniciarán la jornada del miércoles, a las 4:30 de la tarde. Tres horas más tarde, San Carlos recibirá al Deportivo Saprissa, en el estadio Carlos Ugalde, y el último encuentro será el de Cartaginés ante Guadalupe, a las 8 p.m., en el estadio Fello Meza.

La jornada cierra con el clásico provincial entre Herediano y Alajuelense, que será a las 8 p.m., en el estadio Carlos Alvarado.

San Carlos enfrentará a Saprissa, el miércoles a las 7:30 p.m. Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

Así va la tabla de posiciones del Apertura 2025

En este momento, el Deportivo Saprissa lidera la tabla de posiciones, con 20 puntos. En el segundo lugar están los liberianos con 19, tercero está Cartaginés con 18 unidades, misma cantidad de puntos que Alajuelense, que se coloca en el cuarto puesto.

El Municipal de Pérez Zeledón está de quinto, con 16 puntos, Puntarenas FC está de sexto, con 14 puntos, y el actual bicampeón nacional es sétimo, con 13 unidades, por lo que está urgido de una nueva victoria.

En el octavo puesto se encuentra Guadalupe, con 10 puntos; en el noveno Sporting, con 9 unidades, y en el sótano los toros, con apenas 8 puntos.