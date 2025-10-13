Delantero de Liberia Randy Ramírez es señalado por aparente accidente que dejó grave a joven

Randy Ramírez, jugador del Municipal Liberia estaría involucrado en un accidente de tránsito que le provocó serias lesiones a una joven. Prensa ML. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

El jugador Randy Ramírez, del Municipal Liberia, estaría involucrado en un accidente de tránsito que le habría provocado serias lesiones a una joven de 20 años.

El aparente incidente con el futbolista aurinegro se habría dado el 26 de junio pasado, a eso de las 11:30 de la noche, cuando Gabriela Méndez y su amiga Karla Michelle Ibarra iban saliendo del hospital Edgardo Baltodano, luego de visitar a la madre de Gabriela, quien estaba hospitalizada en el centro médico liberiano.

Ambas jóvenes viajaban en una bicimoto azul y según relató Karla a La Teja, el accidente se produjo en una intersección cercana a la tienda Toys, en el centro de ese cantón guanacasteco.

Producto del accidente, Gabriela sufrió una fractura de tibia y peroné expuesta grado dos en su pierna izquierda. Días después del accidente, pasó por la sala de cirugía y le colocaron un clavo bloqueado (una especie de varilla que se coloca para estabilizar el hueso); sin embargo, a la fecha sigue con molestias, a diario tiene calentura y no puede trabajar.

Karla Ibarra (adelante) conversó con La Teja y reveló detalles del accidente que sufrieron el 26 de junio pasado. Cortesía. ( Cortesía./Cortesía.)

“Hasta la fecha él no se ha hecho responsable. Estábamos esperando a ver si él se decidía buscarnos, en setiembre Gabriela le mandó un mensaje para ver si se podía llegar a una especie de arreglo, pero ¿cómo es posible que él pueda andar así como si nada?

“Han pasado los meses y no sabemos nada de él. Muchas personas nos dicen que queremos plata, pero nosotras no buscamos eso, de hecho no queríamos hacer esto público, pero al ver que el tiempo pasa y no hay respuestas tuvimos que darlo a conocer.

“Mi amiga es quien sufre día y noche a causa del accidente, el día en que pasó todo yo le dije a él que ella no tenía seguro y ha sido muy duro, porque no puede ni siquiera trabajar y no ha podido llevar terapias ni nada de lo que necesita para recuperarse”, comentó Karla.

El supuesto accidente que protagonizó Randy Ramírez

Karla recordó lo que pasó esa noche.

“Fuimos a la gasolinera y por la intersección que está cerca de la tienda Toys ocurrió el accidente. Yo iba en segunda, porque mi bicimoto es de marchas, yo vi la trompa del carro y le pité tres veces, le hice un cambio de luces y él se detuvo por unos segundos. Cuando decidí pasar, él también avanzó.

“Ni siquiera esperó que terminara de pasar, avanzó de una vez. En ese momento nos pegó de una y fue con tanta fuerza que caímos de la moto. En ese momento, hizo a retroceder, dio una vuelta y cuando iba para el otro lado yo me fui corriendo para que se detuviera, le tocaba la ventana y él seguía manejando y no me cansé de seguirlo, hasta donde yo pudiera para que él se detuviera”, contó.

Gabriela Méndez tuvo que ser operada, pues sufrió una lesión de tibia y peroné en la pierna izquierda. Cortesía. ( Cortesía./Cortesía.)

Ibarra contó que ella le pedía al muchacho, cuyo nombre desconocía, que llamara a una ambulancia, pero según asegura, él se negaba a hacerlo y fueron testigos quienes la llamaron.

“Él nos decía ‘es que necesito que ella esté bien’ y ahí le dije varias veces que Gabriela no tiene seguro. Pudimos usar la póliza del carro, la operaron y le quitaron los puntos, pero hasta ahí, no ha recibido más atención médica.

“En el lugar del accidente yo le preguntaba cómo se llamaba y nunca me dijo su nombre. Yo no lo conocía, con eso le digo todo. Cuando pasó el accidente vivíamos en Liberia y hace un tiempo, después de lo que pasó nos trasladamos a Heredia, buscando una mejor atención para ella”, comentó.

Producto del accidente, a Gabriela Méndez le colocaron un clavo bloqueado en la pierna izquierda. Cortesía. ( Cortesía./Cortesía.)

Afectadas seguirán proceso en contra de Randy Ramírez

Karla afirmó que un mes después del accidente fue cuando se dieron cuenta de que la persona con la que había chocado es jugador de un equipo de la primera división.

“Después de que la operaron, Gabriela no podía caminar, la mandaron a tener reposo absoluto y no pudo ir a declarar hasta días después de lo que pasó. Cuando llegamos a la Fiscalía de Liberia nos damos cuenta de quién era la persona con la que chocamos.

“En la Fiscalía nos revelaron que el muchacho vivía cerca de nuestras casas y nos preguntaron si teníamos algún vínculo con él y nosotros no lo había visto, hasta el día del accidente y eso es lo de menos para nosotros, lo que buscamos es que Gabriela mejore y la persona se pueda hacer responsable por lo que pasó”, añadió.

En este momento, Karla y Gabriela desconocen si el jugador ya fue a rendir alguna declaración por lo ocurrido y siguen con la intención de llevar un proceso legal.

“No es posible que a Gabriela se le haya arruinado la vida por una irresponsabilidad. Él nos decía que se haría cargo y pasó todo lo contrario. A mí en el momento del accidente lo que me importaba era saber cómo estaba Gabriela, ni siquiera le tomé fotos a él ni al carro.

Gabriela Méndez necesita muletas para poder caminar. Cortesía. ( Cortesía./Cortesía.)

“Gabriela no camina si no es que anda con muletas, no puede apoyar el pie completo, el pie se le inflama demasiado, a veces lo tiene muy caliente, se le pone rojo y no sabemos qué tiene”, comentó.

En La Teja intentamos conocer la posición del jugador por medio del departamento de prensa del Municipal Liberia.

“Randy (Ramírez) no estará brindando declaraciones sobre el tema por un tema institucional. Y de momento en el equipo no vamos a referirnos al tema.

“Solo te puedo decir que es un tema legal, en el equipo le daremos todo el acompañamiento a nuestro jugador”.