Mucho, porque hemos evolucionado mucho. Hemos tenido momentos buenos y difíciles, así como tenemos cosas que se deben rescatar. Tenemos un equipo muy regular y en estos tres torneos que he estado en el Saprissa me ha tocado vivir bonitas experiencias y sé que en cualquier momento se puede abrir la puerta del triunfo. No me presiono, porque uno como técnico tiene que ir creciendo en todas las etapas.