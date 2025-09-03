Wálter Centeno está listo para emprender una nueva aventura como técnico luego de su paso por Santos

Wálter Centeno está en la zona Norte, para convertirse en técnico de San Carlos.

Wálter 'Paté' Centeno entrenadó al Santos de Guápiles. Crédito: Santos

El exjugador del Saprissa llegó al estadio Carlos Ugalde, acompañado de su esposa Janesa Salas, según una imagen que difundió Tigo Sports este miércoles.

El nombre de Centeno sonó con fuerza el martes en la tarde, luego de la derrota de los toros ante Pérez Zeledón. Después del partido, la dirigencia norteña decidió prescindir los servicios de Géiner Segura.

En este momento, Paté es el técnico del Municipal Desamparados, club que juega en la Segunda B de Linafa. Anteriormente, dirigió a Santos, equipo al que sacó del descenso, pero que en este momento no puede jugar, debido a que le suspendieron la licencia para participar en la primera división.

Wálter Centeno ya está en San Carlos, para firmar con los toros. Facebook Tigo Sports. (Facebook Tigo Sports. /Facebook Tigo Sports.)

