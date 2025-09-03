Deportes

Wálter Centeno está listo para emprender una nueva aventura como técnico luego de su paso por Santos

Wálter Centeno tendría nuevo equipo en la primera división, luego de su paso por el Santos

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Wálter Centeno está en la zona Norte, para convertirse en técnico de San Carlos.

Wálter Paté Centeno, técnico del Santos de Guápiles, dirige una sesión de entrenamiento en el estadio, con jugadores al fondo.
Wálter 'Paté' Centeno entrenadó al Santos de Guápiles. Crédito: Santos

El exjugador del Saprissa llegó al estadio Carlos Ugalde, acompañado de su esposa Janesa Salas, según una imagen que difundió Tigo Sports este miércoles.

LEA MÁS: Equipo de Wálter Centeno anota un gol tras 52 pases, veálo aquí

El nombre de Centeno sonó con fuerza el martes en la tarde, luego de la derrota de los toros ante Pérez Zeledón. Después del partido, la dirigencia norteña decidió prescindir los servicios de Géiner Segura.

En este momento, Paté es el técnico del Municipal Desamparados, club que juega en la Segunda B de Linafa. Anteriormente, dirigió a Santos, equipo al que sacó del descenso, pero que en este momento no puede jugar, debido a que le suspendieron la licencia para participar en la primera división.

Wálter Centeno ya está en San Carlos, para firmar con los toros. Facebook Tigo Sports.
Wálter Centeno ya está en San Carlos, para firmar con los toros. Facebook Tigo Sports. (Facebook Tigo Sports. /Facebook Tigo Sports.)

LEA MÁS: Hijo de Wálter Centeno sacó las garras para defender a su papá en redes sociales

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Wálter CentenoPatéSan CarlosGéiner Segura
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.