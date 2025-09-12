Wálter Centeno lanza fuerte mensaje a los dirigentes del fútbol de Costa Rica y pide un cambio ya

Wálter “Paté” Centeno hizo un reclamo a las autoridades que organizan el campeonato y definen su formato, o sea, la Fedefútbol, órgano que decide la estructura, y la Unafut, que finalmente lo organiza, según los reglamentos aprobados.

Wálter Paté Centeno Entrenador de San Carlos Exseleccionado nacional

Centeno, técnico de San Carlos y un exjugador histórico de la Selección Nacional, expresó, luego del triunfo de su equipo ante Guadalupe 3 a 2, que el cortoplacismo no está llevando al fútbol nacional a ningún lado.

En este mismo torneo, en apenas siete fechas, ya han cambiado de entrenador, Sporting, San Carlos, Saprissa y Herediano; es decir, cuatro de diez equipos.

“Hay que cambiar la forma, no nos lleva a ningún lugar, hoy en día estamos pagando las consecuencias del cortoplacismo; a veces, hay que manejar la calma, el fútbol se maneja de diferentes formas, hay mucha atención de prensa, de los dirigentes y, al final, los que toman las decisiones son los jugadores y el cuerpo técnico”, dijo el estratega norteño.

“Hay que hacer un balance a nivel país, no debe pasar el estar cambiando de maestro a los jugadores cada tres partidos, eso no es bueno, no lleva a ningún lado”, afirmó.

San Carlos, con el Paté Centeno, se impuso a Guadalupe FC 3 a 2. (Prensa SC/Prensa SC)

Explicó que se debe hacer un análisis y determinar, con los puntos sobre las íes, si le conviene más al fútbol la continuidad, y que los técnicos tengan más tiempo para trabajar, pues eso generará mejores jugadores. “Hay que cambiar la forma”, dijo.

Con su mensaje, Centeno no solo defendió la continuidad de los entrenadores, también lanzó un llamado urgente a cambiar la cultura del fútbol tico, que a su juicio sigue atrapada en el cortoplacismo.