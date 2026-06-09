Wílmer López le dijo en la cara a Jeaustin Campos una verdad sobre el liguismo y el técnico se defendió

Jeaustin Campos ha sido asociado con Alajuelense en el pasado para ser entrenador, pese a su pasado con Saprissa; sin embargo, en una charla en la que estuvo presente Wílmer López, el Pato le dijo una realidad en la cara al timonel extibaseño.

El exvolante

“Hay mucho liguista que dice: ‘Claro, es un técnico ganador, eso se ocupa, un técnico que nos haga ganar’; también hay gente, y usted debe ser consciente, que no olvida, como cuando Jeaustin se vuelve y le hace a los aficionados algún gesto o una vez que les tiró un chicle, cosas que hace y el mismo aficionado no olvida eso. Usted es un técnico ganador y el liguismo lo ve ganador y quisiera tener un técnico ganador en la institución, pero también hay una parte que todavía resiente eso”, le dijo López en un pódcast junto al periodista Antonio Alfaro.

Jeaustin Campos dijo que cometió errores pero nada contra Alajuela a nivel personal (Alonso Tenorio/Atenorio)

El entrenador del Real España con pasado tibaseño no se quedó callado y le respondió lo siguiente a Wílmer.

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“Yo estaba defendiendo a mi Saprissa y toda la vida he sido saprissista de toda la vida y probablemente en ese momento lo era; estoy defendiendo a mi equipo, no importa el color, no es algo personal contra Alajuela, estuve en Heredia y también uno está caliente, pero no es nada personal, ese es el problema”.

Wílmer López le dijo unas cosas en la cara de Jeaustin sobre el liguismo (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Que se reaccione con algo personal. Yo reaccioné de la manera que reacciono porque quiero ganar y la pasión te envuelve y te hace cometer errores; lo he reconocido. Lo seguiré diciendo: no veo colores, ni veo escudos, veo buen proyecto, si me presentan uno donde desarrollar, donde tengamos aspiraciones serias a cosas grandes, y hoy Alajuela, por su infraestructura, pues qué lindo trabajar ahí; Saprissa se medio despabiló. Un equipo con buenos insumos de trabajo, yo voy a ojos cerrados; no me importa el equipo”, sentenció Campos.