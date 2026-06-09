Deportes

Wílmer López le dijo en la cara a Jeaustin Campos una verdad sobre el liguismo y el técnico se defendió

Wílmer López le dijo a Jeaustin Campos sobre su pensar con respecto a ser técnico de Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

Jeaustin Campos ha sido asociado con Alajuelense en el pasado para ser entrenador, pese a su pasado con Saprissa; sin embargo, en una charla en la que estuvo presente Wílmer López, el Pato le dijo una realidad en la cara al timonel extibaseño.

El exvolante

“Hay mucho liguista que dice: ‘Claro, es un técnico ganador, eso se ocupa, un técnico que nos haga ganar’; también hay gente, y usted debe ser consciente, que no olvida, como cuando Jeaustin se vuelve y le hace a los aficionados algún gesto o una vez que les tiró un chicle, cosas que hace y el mismo aficionado no olvida eso. Usted es un técnico ganador y el liguismo lo ve ganador y quisiera tener un técnico ganador en la institución, pero también hay una parte que todavía resiente eso”, le dijo López en un pódcast junto al periodista Antonio Alfaro.

conferencia de prensa CONCACAF
Jeaustin Campos dijo que cometió errores pero nada contra Alajuela a nivel personal (Alonso Tenorio/Atenorio)

El entrenador del Real España con pasado tibaseño no se quedó callado y le respondió lo siguiente a Wílmer.

LEA MÁS: Joel Campbell le responde sin tapujos a Raúl Pinto luego de críticas del expresidente manudo

“Yo estaba defendiendo a mi Saprissa y toda la vida he sido saprissista de toda la vida y probablemente en ese momento lo era; estoy defendiendo a mi equipo, no importa el color, no es algo personal contra Alajuela, estuve en Heredia y también uno está caliente, pero no es nada personal, ese es el problema”.

Wílmer López se dejó los tres puntos con Liga Deportiva Alajuelense, pero elogió a su hermano Harold López como entrenador.
Wílmer López le dijo unas cosas en la cara de Jeaustin sobre el liguismo (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Que se reaccione con algo personal. Yo reaccioné de la manera que reacciono porque quiero ganar y la pasión te envuelve y te hace cometer errores; lo he reconocido. Lo seguiré diciendo: no veo colores, ni veo escudos, veo buen proyecto, si me presentan uno donde desarrollar, donde tengamos aspiraciones serias a cosas grandes, y hoy Alajuela, por su infraestructura, pues qué lindo trabajar ahí; Saprissa se medio despabiló. Un equipo con buenos insumos de trabajo, yo voy a ojos cerrados; no me importa el equipo”, sentenció Campos.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseSaprissaJeaustin CamposWílmer López
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.