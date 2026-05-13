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Ya hay fecha y hora para el juego de ida de la fase final de la Liga de Ascenso

Jicarla Sercoba e Inter San Carlos, clubes de la Liga de Ascenso buscan su pase a la primera división

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Por Yenci Aguilar Arroyo

La Liga de Ascenso definió la fecha y hora del juego de ida de la fase final del torneo de Clausura 2026.

En esta serie se medirán Jicaral Sercoba e Inter San Carlos. El primer partido será este domingo 17 de mayo a las 4 p. m., en el estadio Carlos Ugalde Álvarez.

En este momento, el equipo sancarleño es el ganador del torneo de Apertura 2025, por lo que en los próximos días se sabrá si la final se define a dos o cuatro partidos.

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Si Jicaral sale vencedor de esta serie, deberá jugar con el Inter la gran final, pero si el equipo de Douglas Sequeira hace lo suyo, asciende de forma automática a la primera división.

Danilo Pimpinati Jicaral Sercoba Anotó triplete en la semifinal del Torneo Clausura 2026 ante Quepos Cambute. Geleador de la Liga de Ascenso con 22 anotaciones 10 de mayo del 2026 Facebook de Jicaral Sercoba
Jicaral Sercoba deberá jugar 4 partidos, en su intento por volver a la primera división. Foto: tomada de Facebook de Jicaral Sercoba. (Facebook de Jicaral Sercoba/La Nación)

El camino de los finalistas

Jicaral se metió en la fase final al eliminar a Quepos Cambute en semifinales e Inter San Carlos derrotó a Escorpiones de Belén en esta instancia.

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El juego de vuelta será en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña, el domingo 24 de mayo y si hay gran final, serán los días 31 de mayo y 7 de junio.

Inter San Carlos es el campeón del torneo de Apertura 2025 de la Liga de Ascenso.
Inter San Carlos es el campeón del torneo de Apertura 2025 de la Liga de Ascenso. Foto: tomadas de Facebook. (Fotos: tomadas de Facebook./Fotos: tomadas de Facebook.)
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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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