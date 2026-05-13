Ya hay fecha y hora para el juego de ida de la fase final de la Liga de Ascenso

La Liga de Ascenso definió la fecha y hora del juego de ida de la fase final del torneo de Clausura 2026.

En esta serie se medirán Jicaral Sercoba e Inter San Carlos. El primer partido será este domingo 17 de mayo a las 4 p. m., en el estadio Carlos Ugalde Álvarez.

En este momento, el equipo sancarleño es el ganador del torneo de Apertura 2025, por lo que en los próximos días se sabrá si la final se define a dos o cuatro partidos.

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Si Jicaral sale vencedor de esta serie, deberá jugar con el Inter la gran final, pero si el equipo de Douglas Sequeira hace lo suyo, asciende de forma automática a la primera división.

Jicaral Sercoba deberá jugar 4 partidos, en su intento por volver a la primera división. Foto: tomada de Facebook de Jicaral Sercoba. (Facebook de Jicaral Sercoba/La Nación)

El camino de los finalistas

Jicaral se metió en la fase final al eliminar a Quepos Cambute en semifinales e Inter San Carlos derrotó a Escorpiones de Belén en esta instancia.

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El juego de vuelta será en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña, el domingo 24 de mayo y si hay gran final, serán los días 31 de mayo y 7 de junio.