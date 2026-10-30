Yashin Quesada atraviesa un difícil momento tras perder a un ser muy querido

Yashin Quesada confirmó el fallecimiento de su suegra. (Gesline Anrango W)

El periodista Yashin Quesada atraviesa duros momentos tras confirmar el fallecimiento de su suegra, la señora Flor Vargas Murillo.

Mediante sus redes sociales, el afamado comunicador escribió un mensaje en el que le dio el adiós a tan importante miembro de su familia.

“Hoy mi querida suegra recibió el llamado de Dios. Gracias por todo el tiempo compartido, mucha resignación y un abrazo fraterno para toda la familia en este duro momento”, publicó a sus seguidores.

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Doña Flor era la mamá de doña Gabriela Amador Vargas, la esposa de Yashin y su mano derecha en todos los proyectos y empresas que emprendieron juntos.

Desde La Teja, le enviamos a la familia nuestro más sentido pésame, seguros de que esa fe que profesan les ayudará en momentos tan delicados.

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