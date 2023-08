Yashin Quesada contestó la pregunta más comprometedora sobre su hermano Vladimir Quesada

Los aficionados siempre han cuestionado si Yashin Quesada como periodista le tira a su hermano Vladimir Quesada (Pantallazo)

El periodista Yashin Quesada contestó una de las preguntas más picantes o comprometedoras sobre su trabajo y relacionada a su hermano, Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa.

Quesada estuvo como invitado en el programa Sin Peláez en la Lengua, adonde estaba respondiendo preguntas formuladas en redes sociales y una fue justo en la llaga.

Un televidente le consultó si es cierto que no critica a su hermano cuando no le va bien o se hace el maje para no tirarle, tanto en su carrera cuando fue futbolista, como ahora que es técnico.

“Peláez, dígale a Yashin si es capaz de reconocer que nunca le ha dado palo duro al hermano por ser el hermano, ¿es cierto eso? ¿A Vladimir lo tratás blandito?”, le dijo el conductor.

A Yashin le hizo gracia el cuestionamiento y con una anécdota le contestó al televidente.

“Año 92, Vladi jugaba un partido Saprissa - San Ramón en el estadio Guillermo Vargas Roldán y Saprissa perdió 3-1, mi hermano cometió un penal. En ese entonces mi hermano y yo estábamos solteros y compartíamos cuarto.

“Llegué en la tarde casi noche, el partido fue en la tarde y llegué a la casa y nadie me hablaba, mi mamá, que de Dios goce, casi ni me quería servir la comida. Nadie me hablaba, yo venía tranquilo, había hecho mi programa y la transmisión. Ese día fui duro, le tiré, como cualquiera”, recordó.

El gerente de Radio Columbia dijo que seguro el televidente es muy jovencito y no sabe esas cosas, entonces Peláez le replicó que seguro la primera vez que Vladimir fue técnico del Monstruo, él no le tiraba.

La respuesta de Quesada fue igual de picante, porque para defender su postura y a su hermano, terminó tirándole unas chinitas a la elección de Wálter “Paté” Centeno en la S.

“Hablemos con números. Hizo campeón al Saprissa y luego empezó el campeonato, estaba en segundo lugar, le ganó a San Carlos 4-2 y lo echaron para traer a Wálter Centeno para que todo mundo se pusiera las coronitas del Rey Paté.

“No le estoy tirando a Paté, sino a la gente y a la decisión que se tomó, que era más mercadológica que deportiva, Wálter fue campeón luego y todo, yo tengo buena relación con él, pero es la realidad. Y, ¿si le he tirado a Vladi? Claro que sí. Ahora que lo sacaron como técnico de la sub-20 fue así”, destacó.

Quesada afirmó que él no es una persona ofensiva ni que maltrata a nadie, porque él entiende que hay mucha gente alrededor del ser humano. “Yo ataco al argumento o rendimiento, pero no a la persona”.