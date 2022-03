Yokasta Valle honró la memoria de Kassandra Sánchez

La boxeadora costarricense Yokasta Valle subió al ring el viernes en la noche con ropa que decía Kassandra, en homenaje a Kassandra Sánchez, la joven asesinada en Poás de Alajuela por un hombre de apellido Arce, de 30 años, que ya fue detenido.

Valle ha hecho otras apariciones en pelea con ropa que hace referencia a mujeres víctimas de asesinato.

Yokasta Valle derrotó por decisión a la japonesa Sana Hazuki. (Roger Bolaños)

Valle es campeona mundial en el peso minimosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y derrotó en diez asaltos a la japonesa Sana Hazuki.

- ¿Por qué llevaba el nombre de Kassandra en la pelea de anoche?

Un momento que me definió en mi vida fue el día que escuché la noticia del femicidio de Eva (Morera), me dejó mal, no pude dormir. Tenía 19 años (Eva) y en ese momento mi hermana Fran estaba cumpliendo esa edad. Me llevó a pensar qué haría si a una de mis hermanas le pasa algo así y decidí aprovechar la plataforma que tengo para hacer un cambio.

- ¿Cuál es el mensaje que le quiere dar a la afición y a la juventud costarricense?

Cuando le dediqué la pelea a Eva pasó lo de Alison (Bonilla) y me impactó tanto. Fui a correr al valle de Orosi pensando en ella, en su familia, tuve la oportunidad de compartir con las dos familias, además de la de Luany (Salazar) quien fue mi compañera de boxeo. La violencia hacia la mujer es una realidad y muchas chicas sufren en silencio. Mi mensaje va para ellas, que se empoderen, que no tengan miedo, un agresor se alimenta del miedo de su víctima y si tenemos seguridad en nosotras, podemos cortar el círculo de violencia. No callen.

[ (Video) Yokasta Valle rechaza pelea porque teme por su vida ]

- ¿Cree que la violencia de género se está saliendo de control en Costa Rica?

La violencia no tiene género, la diferencia está en que las mujeres las sufrimos por el hecho de ser mujeres por una persona que cree que es dueña o que estamos para serviles. La sociedad se está quedando un poco rezagada en valores tan importantes como el respeto y la igualdad. Hay que trabajarlo en los hogares y aprovecharse del deporte para implementarlo.

- En su caso, ¿sufrió o ha sido testigo de violencia de género o familiar en su ámbito?

Creo que todos hemos tenido algún contacto con la violencia. Siempre he contado que en dos ocasiones sufrí de violencia por ir corriendo o caminando y una persona quiso aprovecharse de mí, tremenda sorpresa se llevó con la paliza que les di. No es la solución, yo estoy preparada para eso. La solución es la seguridad, cómo respondemos a nuestro agresor, tener la confianza de que podemos defendernos y que valemos muchísimo como para que otra persona nos quiera maltratar.

[ Yokasta Valle le dio un respiro a su cuerpo: paseó, disfrutó del mar y hasta se dio gusto comiendo pizza ]

-¿Quiere mandarle un mensaje a la familia de Kassandra?

Los respeto muchísimo, no me puedo imaginar lo que están pasando. Quisiera nunca más tener que repetir este homenaje, pero sé que es imposible, pero al menos una persona a la que mi mensaje le cambie su vida es más que suficiente para mí. Y Dios lo ha logrado en varias ocasiones.