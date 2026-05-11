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Yoserth Hernández le dejó un recadito al Saprissa que no les gustará a sus aficionados

Luego de la eliminación de Liberia ante Saprissa, el exmorado Yoserth Hernández le dejó un recadito al cuadro morado

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Por Eduardo Rodríguez y Marianella González

Liberia quedó fuera del torneo tras caer 2-0 en el Ricardo Saprissa por las semifinales, algo que motivó a Yoserth Hernández a dar una opinión sobre el encuentro que no les gustará en lo absoluto a los tibaseños.

El partido estuvo muy parejo, ya que los morados sufrieron hasta el final para sentenciar la serie contra los pamperos con el penal sobre la hora marcado por parte de Ariel Rodríguez y en el que el arquero Abraham Madriz se convirtió en una de las grandes figuras de Hernán Medford.

Yoserth Hernández fichó por tres años con el Saprissa. Foto: Prensa Saprissa
Yoserth Hernández dijo algo que no gustará a los morados tras la eliminación liberiana

No creo que nos hayamos caído porque tampoco fue que Saprissa hizo un gran partido; si bien ellos ganaron, es difícil ganar cuando se pierde si se jugó bien y ese tipo de cosas, pero Saprissa tampoco creó muchas opciones; el gol se lo encontró al final del primer tiempo y el penal es una jugada de la que no hay mucho que comentar. El grupo hizo un gran esfuerzo y son pequeños detalles los que hay que corregir para dar ese paso”, afirmó en zona mixta el exjugador del Monstruo.

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Hernández tuvo un paso en el Deportivo Saprissa; sin embargo, no logró trascender en su momento con los tibaseños y ahora, defendiendo los colores aurinegros, ha tenido más protagonismo pese a quedar eliminado.

Saprissa v. Liberia
Saprissa eliminó a Liberia con global de 3-1 (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los de Tibás no tuvieron un duelo sencillo, ya que ambos goles fueron al cierre de cada tiempo y en la segunda mitad con momentos de mucho drama en el área morada, pero al final terminó con un amargo final para los coyotes.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

Marianella González

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