Yoserth Hernández le dejó un recadito al Saprissa que no les gustará a sus aficionados

Liberia quedó fuera del torneo tras caer 2-0 en el Ricardo Saprissa por las semifinales, algo que motivó a Yoserth Hernández a dar una opinión sobre el encuentro que no les gustará en lo absoluto a los tibaseños.

El partido estuvo muy parejo, ya que los morados sufrieron hasta el final para sentenciar la serie contra los pamperos con el penal sobre la hora marcado por parte de Ariel Rodríguez y en el que el arquero Abraham Madriz se convirtió en una de las grandes figuras de Hernán Medford.

Yoserth Hernández dijo algo que no gustará a los morados tras la eliminación liberiana

“No creo que nos hayamos caído porque tampoco fue que Saprissa hizo un gran partido; si bien ellos ganaron, es difícil ganar cuando se pierde si se jugó bien y ese tipo de cosas, pero Saprissa tampoco creó muchas opciones; el gol se lo encontró al final del primer tiempo y el penal es una jugada de la que no hay mucho que comentar. El grupo hizo un gran esfuerzo y son pequeños detalles los que hay que corregir para dar ese paso”, afirmó en zona mixta el exjugador del Monstruo.

LEA MÁS: Laura Ortega dejó muy mal parado a aficionado que supuestamente insultó a Fernán Faerron y a su bebita

Hernández tuvo un paso en el Deportivo Saprissa; sin embargo, no logró trascender en su momento con los tibaseños y ahora, defendiendo los colores aurinegros, ha tenido más protagonismo pese a quedar eliminado.

Saprissa eliminó a Liberia con global de 3-1 (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los de Tibás no tuvieron un duelo sencillo, ya que ambos goles fueron al cierre de cada tiempo y en la segunda mitad con momentos de mucho drama en el área morada, pero al final terminó con un amargo final para los coyotes.