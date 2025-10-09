Yoserth Hernández vivió uno de los mejores días de su vida

Yoserth Hernandez se convirtió en padre (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

Yoserth Hernández, jugador del Sporting FC, vivió uno de los mejores días de su vida ya que anunció que se convirtió en padre.

El exjugador de Puntarenas y de Saprissa dio la noticia en su Instagram, donde subió una foto a sus historias, en la que se ve la manita de su bebé.

Yoserth Hernandez se unió a Sporting tras un paso irregular en Saprissa (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

Recordemos que Yoserth Hernández arribó al conjunto albinegro para este campeonato de Apertura del 2025, tras su paso con el Deportivo Saprissa. Con los paveños hasta ahora acumula un total de diez encuentros disputados.

LEA MÁS: Costa Rica vs. Honduras: Rolando Fonseca lloró al hablar sobre lo que significó la Selección para él

Sí bien es cierto el conjunto capitalino no está pasando su mejor momento en la actualidad, siendo novenos de la tabla del presente torneo, Yoserth sí está teniendo bastante minutos hasta ahora con la institución, y ahora con su nuevo bebé, de seguro la motivación le dará un plus para que tenga mejores cifras y más protagonismo.