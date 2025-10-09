Teleguía Deportes

Newton Williams, jugador de Saprissa, atraviesa dolorosa situación por la muerte de un ser querido

El Deportivo Saprissa confirmó el fallecimiento de familiar de Newton Williams. El atacante panameño, que se recupera de una lesión, vive semanas complicadas tanto dentro como fuera de las canchas

Por Hillary Chinchilla Marín
Newton Williams, delantero del Deportivo Saprissa
Newton Williams, delantero del Deportivo Saprissa, atraviesa un duro momento. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

El Deportivo Saprissa informó este martes el fallecimiento de Arturo Rolando Robinson Beckford, abuelo del delantero panameño Newton Williams, quien actualmente forma parte del plantel morado.

“Lamentamos el sensible fallecimiento del señor Arturo Rolando Robinson Beckford, abuelo de nuestro jugador y amigo Newton Williams. Llevamos el más fuerte de los abrazos a toda su familia en estos momentos tan difíciles”, expresó el club en un comunicado oficial.

Un momento complicado para el delantero canalero

El atacante panameño, de 23 años, no atraviesa su mejor etapa profesional. El futbolista casi no ha tenido participación con Saprissa, debido a una grave lesión que lo mantendrá alejado de las canchas por un periodo prolongado.

Williams, quien llegó al equipo morado con grandes expectativas por su velocidad y potencia ofensiva, ha estado enfocado en su proceso de recuperación, con el objetivo de volver a la competencia en las próximas semanas.

El jugador se encuentra recibiendo apoyo del cuerpo técnico y de sus compañeros, quienes le han mostrado solidaridad ante la pérdida familiar.

El mensaje del club y la reacción en redes

La publicación del Saprissa generó múltiples mensajes de condolencia por parte de aficionados y compañeros de profesión, tanto en Costa Rica como en Panamá.

El club destacó su compromiso con el bienestar emocional del jugador, quien continuará su recuperación mientras atraviesa este momento de duelo.

El delantero panameño Newton Williams atraviesa un momento personal difícil tras la pérdida de su abuelo.
El delantero panameño Newton Williams atraviesa un momento personal difícil tras la pérdida de su abuelo. (Cortesía Saprissa/Cortesía)
