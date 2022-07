Yosimar Arias explica porque Brandon Aguilera aún no juega con Guanacasteca

Brandon Aguilera solo está esperando un contrato de Inglaterra para seguir jugando con Guanacasteca. (Rafael Pacheco Granados)

A pesar de que el Nottingham Forest de Inglaterra, dueño de la ficha de Brandon Aguilera, anunció que el volante jugaría con Guanacasteca los próximos seis meses, los pamperos aún no lo dan por hecho.

Yosimar Arias, gerente deportivo guanacasteco, explicó que aún no han podido inscribir a Aguilera porque no ha llegado el contrato al país para poder contar con él, por eso aún no puede jugar.

“Yo no lo voy a hacer oficial hasta que ya tenga todos los papeles y tenga todo firmado, que él lo haya hecho, que de Inglaterra me pasen un contrato y el pase internacional, hasta entonces no lo voy a oficializar, eso será hasta el día que salga en nuestra página.

[ Mamá de Brandon Aguilera nos revela parte del secreto del éxito de su hijo ]

“De acá a ese momento pueden pasar cosas, por lo que no me gustaría darle la ilusión a nuestra afición de que ya tenemos a Brandon y de repente algo pase en el camino y no lo tengamos, el día que firme lo vamos a hacer oficial, pero si es un hecho que estamos trabajando para que sea lo antes posible”, dijo a Radio Columbia previo al duelo de este jueves ante Alajuelense

Hasta que no lleguen los contratos no se puede inscribir a Brandon, aunque de parte del jugador es un hecho su vinculación con los nicoyanos, según comentó previo a la mejenga. Aseguró que ya tiene incluso tres días entrenando con ellos y solo está a la espera que lo inscriban.

Brandon señaló que seguirá en Guanacasteca porque es un equipo en el que le fue muy bien el semestre anterior, pero agradeció a Alajuelense por su formación y venta añadiendo que en el extranjero será “un manudo más”.

Él fue el dedicado del partido de este sábado entre leones y pamperos, Bryan Ruiz le regaló una camiseta de la Liga con el número 10.

[ Brandon Aguilera jugará en Inglaterra con un bicampeón de la Champions League ]