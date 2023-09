Investigador del OIJ se salvó de milagro: “El tipo me agarró de frente y empezó jalar el gatillo”

De milagro Herrera solo salió con un brazo quebrado producto del altercado. Foto Favio Herrera.

Favio Herrera, un experimentado exagente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), sobrevivió al ataque de un asaltante que trató de matarlo a balazos, y aunque resultó herido en su brazo izquierdo, varias personas dieron por hecho que él había muerto durante el enfrentamiento.

Incluso Herrera escuchó la noticia de su “muerte” a manos del delincuente cuando era trasladado en ambulancia hacia el hospital San Rafael de Alajuela. Lo más curioso de todo es que él ni siquiera estaba en una condición delicada.

“Cuando íbamos de camino (al hospital) en la ambulancia iban oyendo Ecos del Poás (programa de radio), que dirigía en aquel entonces Gerardo Enrique Fonseca. Estaban diciendo que un miembro del OIJ, de apellido Herrera, murió en un asalto en Alajuela, entonces le dije al de la Cruz Roja que llamara al programa y les dijera que yo estaba vivo, porque imagínate que mi familia escuchara esa noticia”, recordó.

Ese insólito hecho ocurrió hace 43 años, cuando Herrera trabajaba como investigador en la oficina del OIJ de Alajuela, la cual tenía apenas dos años de haber sido habilitada.

El exagente dijo que ahora recuerda esa situación como una anécdota, sin embargo, destacó que ese caso no tuvo el mejor de los finales, pues ese día el asaltante acabó con la vida del gerente de un almacén de electrodomésticos ubicado en el centro de Alajuela y estuvo a punto de matar a una de las empleadas de ese negocio que tomó como rehén.

“Yo estoy vivo solo porque Dios así lo quiso, seguro tenía un propósito para mí, porque recuerdo que el tipo me agarró de frente y empezó jalar el gatillo de su pistola”, recordó.

De pura casualidad

Herrera, quien durante 32 años laboró como investigador en el OIJ, contó que ese caso ocurrió la tarde del sábado 21 de junio de 1980 y que él se vio involucrado en los hechos por pura casualidad, pues ni siquiera habían sido alertados del asalto.

“Nosotros, de pura casualidad, porque no fuimos llamados a eso, pasamos por las cercanías del mercado central de Alajuela, por el almacén Casa. En ese momento vi que alguien nos estaba haciendo señas, porque vieron que el carro estaba rotulado, entonces nos bajamos a ver qué estaba pasando”, contó.

Según Favio, él y su compañero se acercaron al local y en ese lugar había una persona que únicamente les decía: “¡Es ahí!, ¡Es ahí!”. Herrera dijo que ni siquiera había desenfundado su arma, pues no sabían con qué clase de situación iban a toparse.

“Resulta que cuando llegué a la puerta del almacén, venía saliendo un tipo con una muchacha agarrada, le traía el revólver puesto en la sien derecha, ahí caí en cuenta de que se trataba de un asalto”, contó Herrera.

Ese asaltante era un hombre apellidado Ramírez, quien minutos antes se había hecho pasar por un cliente que estaba interesado en comprar una grabadora.

Según una publicación de La Nación, el sujeto encañonó a la trabajadora y la obligó a que le entregara el dinero del negocio, también asaltó a otras 15 personas que se encontraban en dicho almacén.

Escena de un homicidio

Esta fue la joven a la que Favio le salvó la vida al enfrentarse al asaltante. Foto Archivo.

Tras toparse con semejante escena, Herrera trató de manejar la situación de la mejor forma posible, sin embargo, Ramírez no estaba dispuesto a escuchar razones, principalmente porque acababa de cometer un crimen muy grave, que superaba por mucho, el asalto al almacén.

“Yo traté de hablar con el tipo, pero qué va, solo me decía: ‘¡Quítese o lo mato!’, yo nada más le decía que se tranquilizara, que ya todo había pasado. Lo que no sabía es que ese hombre ya había matado al gerente del almacén y también había herido a un miembro de la Unidad Preventiva del Delito (UPD), apellidado Chacón”, detalló el exagente judicial.

La víctima mortal de ese hecho fue Luis Arroyo Chacón, de 28 años, quien era el gerente del almacén Casa. Arroyo recibió un disparo en el pecho y falleció cuando era llevado al hospital San Rafael de Alajuela.

Según testigos, mientras el asaltante exigía que le pidieran un taxi para huir, el gerente, al parecer, aprovechó ese momento para tratar de abalanzarse contra Ramírez, pero fue ahí cuando recibió el mortal disparo.

Al ver que la situación era crítica, Herrera se dejó llevar por su experiencia y aprovechó una oportunidad para lanzarse contra el asaltante.

“Yo me enfrenté al tipo, donde él movió el arma y disparó, yo no sentí nada, pero al ver que soltó a la muchacha, me le fui encima y ahí nos quedamos luchando dentro del almacén”.

Lucha y disparos

El exagente y Ramírez rodaron por el piso del almacén mientras luchaban, esos fueron momentos de mucha tensión para Herrera, pues el asaltante continuaba disparando el arma con la intención de quitarle la vida.

“Cuando escuché que el gatillo ya no percutía, sino que solo sonaba como ‘clic, clic, clic’, aflojé y les empecé a gritar (a los policías): ‘Entren, entren, ya está desarmado’, pero nadie entraba, todo mundo estaba viendo por las ventanas del almacén”, recordó.

Como si la situación no fuera lo suficientemente tensa, a todo eso se sumó que la esposa de Herrera (Flor Zamora) llegó a las afueras del almacén, ya que por pura casualidad ella había ido ese día al centro de Alajuela, incluso minutos antes de que se diera el incidente, ella se había topado con su esposo.

“Mi esposa viendo el asunto, les decía a los compañeros: ‘¡Entren!, ¡No ven que están matando a mi esposo!”, agregó Herrera.

Herrera conserva en su memoria la curiosa anécdota de su muerte.

En medio del pleito con el asaltante, Favio trató de sacar su arma, pero en ese momento se golpeó la espalda contra un escritorio, situación que Ramírez aprovechó para correr hacia el interior del negocio.

“En ese momento intenté sacar mi arma, porque el tipo se fue para el interior del almacén, pero el brazo no me respondió, ahí me di cuenta de que me lo había quebrado de un balazo”.

Dado por muerto

A pesar de tener el brazo quebrado, Herrera estaba dispuesto a terminar su trabajo, por lo que se levantó para detener al asaltante, pero en ese momento fue frenado por un policía, que le dijo que ellos se encargarían del resto, pues él debía ser atendido por los paramédicos.

“Me montaron a una ambulancia que estaba afuera y me pasaron de inmediato al hospital de Alajuela. Cuando llegué escuché a un doctor que decía: ‘Ese está muerto, está fallecido’ (el gerente), y yo le decía que mi esposa estaba afuera, que le dijera que no era yo, que yo estaba vivo”.

Según Herrera, en ese centro médico le pusieron una inyección para aliviarlo, y de ahí lo mandaron en otra ambulancia al hospital México para que fuera atendido por un ortopedista.

Durante ese viaje fue que escuchó que en la radio anunciaban su supuesta muerte. El exagente recordó que tiempo después habló con la persona que dio esa noticia y le comentó que afortunadamente todo terminó en una anécdota más.

Justicia quedó debiendo

Herrera contó que tras este altercado tuvo que pasar una semana internado en el hospital México para recuperarse de la herida en su brazo. Agregó que afortunadamente la falsa noticia de su muerte se solucionó el día de los hechos.

Hasta el día de hoy, el exagente sigue considerando que lo ocurrió ese día fue un verdadero milagro, pues él tenía todas las de perder contra el asaltante.

“Yo estoy vivo solo porque Dios así lo quiso, seguro tenía un propósito para mí, porque recuerdo que cuando caí al suelo el tipo me agarró de frente y empezó jalar el gatillo, pero fue ahí cuando escuché los “clics” y me di cuenta de que ya no tenía tiros”, recordó.

Favio Herrera está pensionado y ahora vive feliz cuidando a sus nietos. Cortesía de Isaac Madrigal

En cuanto a Ramírez, este fue detenido poco después de herir a Herrera. Según el exagente, lo último que supo sobre el asaltante es que fue condenado a 27 años de cárcel por ese hecho.

“Después me di cuenta que este chavalo, que salió como a la mitad de la condena, al parecer andaba amenazando a la esposa del gerente, ahí es donde uno se sorprende, porque solo le dieron 27 años de cárcel por un homicidio y dos tentativas de homicidio”.