Agricultor de 72 años vende una particular raíz peruana que pocos conocen y que tiene múltiples beneficios

Don José cultiva en su finca de Copey de Dota frutas como mora, granadilla, uchuva, naranjilla y tomate de palo. (JOHN DURAN/John Durán)

A sus 72 años, José Martín Mena Valverde sigue encontrando en el trabajo de la tierra una de sus grandes motivaciones. Este agricultor de Copey de Dota dedica buena parte de su semana a cuidar su finca y los fines de semana se convierte en vendedor para llevar sus productos frescos hasta distintas ferias del país.

La Teja lo conoció en la Feria Sembradores Unidos, en San Joaquín de Flores, donde él ofrece una variedad de frutas y productos que cosecha en su propiedad.

El yacón es uno de los productos más curiosos que ofrece don José en su puesto. Esta raíz es originaria de Perú y tiene un sabor ligeramente dulce. (JOHN DURAN/John Durán)

El agricultor explica a sus clientes las distintas maneras de consumir el yacón, que puede comerse crudo o incorporarse a jugos, batidos y ensaladas. (JOHN DURAN/John Durán)

Los fines de semana, don José lleva sus productos hasta las ferias de Desamparados y San Miguel, donde ofrece parte de sus cosechas y otros productos de agricultores de la zona. (JOHN DURAN/John Durán)

A sus 72 años, José Martín Mena sigue trabajando la tierra y llevando sus cosechas hasta las ferias del agricultor. (JOHN DURAN/John Durán)

Cada fin de semana, el agricultor traslada sus productos desde Copey de Dota hasta distintos puntos del país. (JOHN DURAN/John Durán)

Entre ellos están la mora, la granadilla, el tomate de palo, la uchuva y la naranjilla. Sin embargo, hay uno que llama particularmente la atención de quienes visitan su puesto: el yacón, una raíz de origen peruano que don José también cultiva en su finca.

Este producto no es tan común encontrarlo en las ferias del agricultor, por lo que el vecino de Copey aprovecha el espacio para darlo a conocer y explicarles a los clientes cómo pueden consumirlo.

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El agricultor también visita San Miguel de Desamparados los domingos, donde continúa con su actividad comercial. (JOHN DURAN/John Durán)

Según contó, el yacón puede comerse crudo y utilizarse en jugos, batidos y ensaladas. También ha escuchado que algunas personas lo preparan en picadillos o lo incorporan a la olla de carne, aunque él prefiere comerlo directamente, pues tiene un sabor ligeramente dulce.

Don José reconoció que este producto todavía necesita más promoción, ya que, aunque consigue venderlo, las ventas han disminuido en comparación con el año anterior.

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Una jornada que comienza de madrugada

Detrás de cada producto que ofrece hay varias horas de trabajo. Don José explicó que de lunes a jueves se dedica a las labores de su propiedad donde trabaja limpiando y cuidando sus cultivos.

Los fines de semana cambia las herramientas del campo por su carrito, que utiliza para trasladar los productos hasta las ferias.

Su jornada comienza bastante temprano. Cuando se le preguntó a qué hora se levanta para cumplir con sus compromisos, contó que suele hacerlo alrededor de la 1:15 de la mañana.

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Eso sí, explicó que procura acostarse temprano, aproximadamente a las 8 p. m., para descansar antes de comenzar un nuevo día.

Además de sus propias cosechas, también lleva productos que consigue de otros agricultores y proveedores, como manzanas y aguacates de Copey.

Su recorrido de ventas incluye la Villa Olímpica de Desamparados, donde se instala los sábados, y San Miguel de Desamparados, donde atiende los domingos.

Aunque su puesto todavía no tiene un nombre comercial, durante la conversación surgió una idea que podría identificar muy bien lo que ofrece: frutas de altura de la zona de Los Santos.

Don José es padre de seis hijos, abuelo de seis nietos y, a su edad, continúa trabajando con dedicación para sacar adelante su actividad agrícola.

Su historia recuerda que detrás de los productos que encontramos en las ferias del agricultor hay personas que madrugan, cuidan sus cultivos y recorren largas distancias para llevar hasta nuestras mesas parte de lo que produce la tierra costarricense.