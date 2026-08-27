¿Busca trabajo? Pequeño Mundo abrió vacantes para la temporada alta

Pequeño Mundo anuncia contratación para temporada alta y así puede aplicar (Jose Cordero/José Cordero)

La empresa Pequeño Mundo abrió una nueva oportunidad laboral de cara a la temporada alta.

La empresa está reclutando personal para diferentes puestos, por lo que quienes estén interesados pueden tomar en cuenta esta convocatoria para buscar una oportunidad de empleo.

Entre las plazas disponibles se encuentran dependientes, cajeros, puestos en bodega y empacadores.

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La compañía destacó la importancia de que el primer trabajo pueda convertirse en el inicio de nuevas experiencias laborales y una oportunidad para desarrollar habilidades.

En este caso, el proceso para postularse es sencillo: usted debe registrarse mediante el código QR que aparece en la imagen de la convocatoria.

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Así que, si está buscando una oportunidad laboral y alguno de estos puestos se ajusta a su perfil, puede registrarse y dejar sus datos para ser tomado en cuenta durante el proceso de contratación de la temporada alta.

Pequeño Mundo tiene varios puestos de trabajo. (pequeño mundo /pequeño mundo)

Consejos para aprovechar una feria de empleo

Investigue las empresas: conocer previamente a las compañías participantes le permitirá hacer preguntas más acertadas y demostrar un interés genuino por las empresas.

No se limite a una sola opción: recorra los diferentes puestos de trabajo y pregunte por oportunidades que se ajusten a su perfil, aunque no sean exactamente el trabajo que tenía pensado.

Revise bien el puesto que le interesa: antes de llegar al lugar, piense en ejemplos concretos de su experiencia que demuestren que tiene las habilidades necesarias.

Mantenga una actitud positiva y sea claro al responder: la primera impresión cuenta, así que aproveche el contacto con los encargados para mostrar interés y disposición para trabajar.

Recuerde que en la sección de Empleo Costa Rica podrá encontrar muchos puestos de empleo, ferias y hasta consejos laborales que suelen ser de gran utilidad.