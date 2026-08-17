Cruzrojistas se convierten en héroes en medio de las inundaciones que golpean al Caribe

Los cruzrojistas trabajan sin descanso para atender las emergencias provocadas por las fuertes lluvias en el Caribe. (Cruz Roja/Cruz Roja)

Mientras las fuertes lluvias siguen causando inundaciones y afectaciones en diferentes comunidades del Caribe de Costa Rica, hay un grupo de personas que no se detiene: los cruzrojistas, quienes trabajan día y noche para llegar hasta quienes necesitan ayuda.

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Desde el sábado, sectores como Talamanca, Valle de La Estrella, Limón, Batán y Siquirres han reportado inundaciones, lo que ha obligado a los cuerpos de emergencia a movilizar una gran cantidad de recursos para atender las situaciones que se presentan.

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Los socorristas no solo han tenido que rescatar y evacuar personas. También se han puesto manos a la obra para ayudar a animales de compañía que han quedado atrapados o aislados por el agua.

Mariano Gómez, jefe de Respuesta de Desastres de la Cruz Roja Costarricense, explicó que el operativo ha requerido una importante movilización de recursos para atender las solicitudes de ayuda.

Los rescatistas de la Cruz Roja se meten al agua para ayudar a las personas afectadas por las inundaciones. (Cruz Roja /Cruz Roja)

Hasta los animales de compañía han recibido ayuda de los cruzrojistas durante las inundaciones. (Cruz Roja /Cruz Roja)

Los cruzrojistas han trabajado día y noche para llegar hasta las familias que necesitan ser evacuadas. (Cruz Roja /Cruz Roja)

La Cruz Roja Costarricense mantiene un amplio operativo en las zonas afectadas por las lluvias. (Cruz Roja /Cruz Roja)

Los rescatistas no han dudado en arriesgarse para poner a salvo a personas y animales afectados por las inundaciones. (Cruz Roja /Cruz Roja)

Este perrito también necesitó ayuda y fue rescatado por los cruzrojistas durante la emergencia. (Cruz Roja/Cruz Roja)

“Hemos hecho una movilización muy grande de recursos para poder dar abasto con las personas que piden ayuda en las inundaciones, especialmente para apoyar a personas rescatadas que se quedan aisladas o bien evacuación que requieren el apoyo de la Cruz Roja Costarricense. En rescate y evacuaciones también hemos apoyado con el tema de animales de mascotas”, dijo Mariano.

No importa la lluvia, ellos siguen adelante

Inundaciones que afectan al Caribe y la Zona Norte del país mantienen a cientos de personas lejos de sus casas, desde la madrugada del 17 de agosto del 2026. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

Los cruzrojistas se han convertido en héroes para muchas familias afectadas por las inundaciones. (Cruz Roja/Cruz Roja)

La fuerte corriente no ha detenido a los equipos de emergencia que trabajan en el Caribe. (Cruz Roja /Cruz Roja)

Mientras muchas familias buscan ponerse a salvo, los cruzrojistas deben enfrentarse a las mismas condiciones difíciles para llegar hasta ellas.

El agua, las comunidades aisladas y las condiciones complicadas no han impedido que los equipos de emergencia continúen desplazándose para atender los llamados.

Las imágenes compartidas por la Cruz Roja muestran parte de ese trabajo, incluido el rescate de perritos que también quedaron en medio de las inundaciones.

Para los socorristas, cada llamado representa una nueva misión. Ya sea una familia que necesita ser evacuada, una persona que quedó aislada o un animal que necesita ayuda, los equipos se movilizan para tratar de ponerlos a salvo.

Por eso, en medio de las inundaciones que han golpeado al Caribe, los cruzrojistas se han convertido en una de las caras más visibles de la solidaridad: trabajando durante horas, enfrentando el agua y las condiciones adversas para que más personas y animales puedan estar en un lugar seguro.