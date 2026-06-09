Don Pablo López cuida un tramo de 80 años donde los “coquitos” y las estopas se niegan a desaparecer

Entre estopas, tapas de dulce y una calculadora de otra época, don Pablo mantiene viva una tradición familiar de casi 80 años. (Alonso Tenorio/Atenorio)

En medio del ajetreo diario del Mercado Central de San José, existe un rincón donde pareciera que el tiempo se hubiese detenido.

Ahí trabaja don Pablo López Corrales, uno de los encargados de mantener vivo el tramo Magallanes, un negocio familiar que ha formado parte de la historia del mercado durante cerca de 80 años.

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Lo que comenzó hace varias décadas como un emprendimiento familiar ha logrado sobrevivir al paso del tiempo gracias al esfuerzo de varias generaciones que se han negado a dejar morir una tradición.

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“Ha venido siendo de herencia, de dueño a dueño. Siempre hay un vínculo familiar entre todos”, contó don Pablo.

Actualmente, el tramo suma entre tres y cuatro generaciones de historia y continúa siendo atendido principalmente por miembros de la misma familia.

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Don Pablo López forma parte de la familia que ha mantenido vivo el Tramo Magallanes durante casi 80 años en el Mercado Central. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Cuatro generaciones han pasado por el Tramo Magallanes, un negocio que sigue apostando por las tradiciones costarricenses. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Entre productos a granel, tapas de dulce y estopas, este tramo conserva costumbres que han acompañado a generaciones de ticos. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Entrar al Tramo Magallanes es como hacer un pequeño viaje al pasado. En sus estantes todavía se encuentran productos que acompañaron a los abuelos, padres y ahora hijos de muchos costarricenses.

Entre ellos destacan las tradicionales estopas, los “coquitos” para lijar pisos, tapas de dulce, hierbas, productos a granel y utensilios que con el paso de los años se han vuelto cada vez más difíciles de encontrar.

“Los productos la gente los busca como una tradición de Costa Rica y este tramo es uno que las mantiene para que no se pierdan”, explicó.

Don Pablo abre cada mañana un negocio que guarda parte de la historia del Mercado Central. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Muchos clientes llegan en busca de productos tradicionales, pero también de recuerdos de otra época. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Don Pablo se ha convertido en un guardián de pequeñas tradiciones que se resisten a desaparecer. (Alonso Tenorio/Atenorio)

En los pasillos del Mercado Central, el Tramo Magallanes mantiene viva una historia familiar de casi ocho décadas. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Las estopas, los coquitos para lijar pisos y las hierbas siguen siendo parte de la esencia de este tradicional tramo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

La historia no solo está en lo que venden

Dentro del local aún se conserva una antigua máquina calculadora que sigue funcionando después de décadas de servicio y un teléfono de línea que pareciera resistirse a los cambios tecnológicos.

“Todavía esa máquina se usa, todavía sirve. La máquina también forma parte de la tradición”, relató con orgullo.

Cada mañana, don Pablo y su familia llegan temprano para abrir el negocio, acomodar la mercadería y recibir a clientes que no solo buscan comprar algo, sino también reencontrarse con recuerdos de otra época.

Mientras muchos comercios han cambiado para adaptarse a los nuevos tiempos, el Tramo Magallanes continúa apostando por conservar aquello que forma parte de la identidad de los costarricenses.

Y es precisamente ahí donde radica el valor de personas como don Pablo: en entender que algunas tradiciones merecen seguir vivas.

Porque más allá de vender productos, él y su familia se han convertido en guardianes de pequeños pedacitos de historia que siguen encontrando un hogar entre los pasillos del Mercado Central.