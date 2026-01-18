El Rey busca dependientes para trabajar en Cartago

Almacenes El Rey abrió su convocatoria para dependientes en su sucursal de La Lima, Cartago.

La empresa busca personas comprometidas con el servicio al cliente, con disponibilidad para trabajar viernes, sábado y domingo.

Almacenes El Rey tiene varias vacantes. (Almacenes El Rey/Cortesía)

Entre los beneficios que ofrece se destacan:

Salario competitivo.

Día libre en el cumpleaños del colaborador.

Excelente ambiente laboral.

Plan de sucesión y desarrollo dentro de la empresa.

Desayuno y merienda gratuita según el horario de trabajo.

Requisitos:

Noveno año aprobado.

Al menos 1 año de experiencia en puestos de retail (deseable).

Disponibilidad para laborar únicamente viernes, sábado y domingo.

Excelente actitud de servicio al cliente.

Los interesados pueden aplicar hoy mismo enviando su CV al correo reclutamiento@almaceneselrey.com o visitando el sitio web reclutamiento.almaceneselrey.com.

El horario de atención para postulaciones es de 12:00 m.d. a 8:00 p.m.

Consejos para ir a una feria de empleo:

Llegue con tiempo y bien organizado: Procure llegar temprano para evitar filas y tener la oportunidad de hablar con calma con los reclutadores. Llegar a tiempo demuestra interés, responsabilidad y le permite elegir mejor las empresas que desea visitar. Lleve su currículum bien revisado y en formato digital: Asegúrese de que su currículum esté actualizado, sin errores ortográficos y con información clara sobre su experiencia y estudios. Guárdelo en su celular o correo electrónico para poder enviarlo fácilmente si se lo solicitan. Cuide su presentación personal: No es necesario ir de traje, pero sí es importante vestir de manera limpia, ordenada y adecuada. Una buena imagen genera confianza y puede marcar la diferencia en el primer contacto con el reclutador.

