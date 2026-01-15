Ofertas de empleo

KFC abre feria de empleo en playas del Coco: tome nota si anda buscando trabajo fijo

La feria de empleo será el próximo lunes 19 de enero

Por Fabiola Montoya Salas

Si usted anda en busca de trabajo, ponga mucha atención, porque KFC realizará una feria de empleo en la zona de playas del Coco, Guanacaste, una excelente oportunidad para quienes desean incorporarse al mercado laboral, incluso si no cuentan con experiencia previa.

El 10 de noviembre, KFC buscará contratar nuevo personal en su restaurante de San Carlos. No se exige experiencia previa.
KFC busca personal para trabajar en Playas del Coco. (KFC/Cortesía)

La actividad se llevará a cabo el lunes 19 de enero de 2026, en el salón comunal de ADICOCO, ubicado en playas del Coco. El horario será de 9:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, por lo que se recomienda llegar con tiempo y bien preparado.

KFC
La feria de empleo será el 19 de enero. (KFC/KFC)

Según la información brindada, las personas interesadas deben contar con disponibilidad para laborar en horarios rotativos, así como fines de semana y feriados. Además, se solicita primaria completa y, aunque no es obligatorio, es deseable tener carnet de manipulación de alimentos. KFC aclaró que no es indispensable tener experiencia, lo que abre la puerta a muchas personas que buscan su primer empleo.

Para participar en la feria, usted debe presentarse con los siguientes documentos:

  • Hoja de vida actualizada
  • Copia de la cédula
  • Hoja de delincuencia
  • Originales y copias de títulos
  • Tres cartas de recomendación

Consejos para ir bien preparado a una feria de empleo

  1. Llegue con tiempo suficiente: Procure llegar temprano para evitar filas largas y demostrar puntualidad, una cualidad muy valorada por los reclutadores.
  2. Preséntese de forma adecuada: No necesita vestirse de manera elegante, pero sí ordenado y limpio. Su apariencia habla antes de que usted diga una sola palabra.
  3. Lleve su currículum actualizado: Asegúrese de que su hoja de vida esté clara, sin errores y con información real. Si no tiene experiencia, resalte su disposición para aprender.
  4. Tenga listos todos los documentos: Revise con anticipación que lleva copias de su cédula, títulos, cartas de recomendación y cualquier otro requisito solicitado.
  5. Muéstrese respetuoso y con buena actitud: Salude, escuche con atención y responda con seguridad. Una actitud positiva puede marcar la diferencia frente a otros candidatos.
