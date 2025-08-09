¿Hay carreras universitarias en peligro de extinción? Un especialista nos aclaró el tema

Expo U 2025 se realizó este jueves. Foto: Fabiola Montoya (fabiola , Fabiola Montoya Salas/Fabiola Montoya)

¿Ha escuchado que algunas carreras universitarias están quedando obsoletas? Pues no se deje llevar por todo lo que se dice, Pablo Mastroeni, productor de Expo U, fue enfático en el tema de las carreras.

Según nos explicó, todas las profesiones siguen siendo útiles, pero hoy hay nuevas tendencias que responden a los retos actuales del mundo.

Expo U 2025 reunió un montón de estudiantes Foto: Fabiola Montoya (fabiola , Fabiola Montoya Salas/Fabiola Montoya)

LEA MÁS: Correos de Costa Rica ofrece varios puestos de empleo, acá le contamos

“Ninguna carrera está desapareciendo, en el mercado a pesar de que ha evolucionado, todavía hay mucha necesidad en carreras que no se estudian, pero aún siguen vigentes, como Bellas Artes, todo lo que involucra el tema de la tierra. No creo que ninguna vaya a desaparecer, es un tema de gustos, preferencias y vocación, de todo lo que el estudiante habla con sus orientadores y profesores”, detalló.

LEA MÁS: Estas son las carreras universitarias con más demanda en el mercado laboral

Así que, lejos de pensar que algunas carreras están en peligro de extinción, lo importante es informarse, explorar las opciones disponibles y tomar decisiones con base en sus intereses, habilidades y proyección laboral.

LEA MÁS: No pierda la oportunidad de salir con trabajo fijo en esta feria de empleo

El consejo de los expertos es claro: elija lo que le apasione, pero con visión estratégica, porque el mercado sigue necesitando profesionales en todas las áreas, siempre que estén dispuestos a adaptarse y actualizarse.