Derilus Adlyne llegó a Costa Rica desde Haití hace 11 años. (JOHN DURAN/John Durán)

A las 4 de la mañana, cuando muchas personas todavía duermen, Derilus Adlyne ya está en pie para alistar todo y salir rumbo a una nueva jornada de trabajo. Su objetivo es llegar a tiempo a las ferias donde ofrece los productos que prepara con sus propias manos.

Esta mujer, de 39 años, llegó a Costa Rica desde Haití hace 11 años. Desde entonces ha tenido que adaptarse a una nueva vida y aprender español, un proceso que, reconoce, no ha sido sencillo.

“Cuesta porque hay muchas reglas y muchas palabras que se parecen, pero no significan lo mismo”, contó.

Actualmente, participa en distintas ferias y lleva su emprendimiento, llamado DelilusPri horse, a espacios en San José, San Carlos, Ciudad Quesada y City Mall, entre otros lugares.

Mermeladas, salsas y platanitos entre sus productos

En su puesto, ella ofrece una variedad de alimentos preparados por ella misma. Entre ellos hay aceite de coco natural, especias, pesto, salsa de piña con chile, salsa de chile, miel de abeja y diferentes tipos de mermeladas.

También vende jaleas de fresa, arándanos y maracuyá, libres de azúcar, además de galletas de jengibre y de coco, algunas elaboradas con azúcar y otras con tapa dulce.

Otro de los productos que ofrece son los platanitos tostados, que prepara sin aceite y en diferentes presentaciones: con limón y sal, naturales y maduros.

Cuando se le pregunta cuáles son los favoritos de sus clientes, tiene claras sus respuestas: la mermelada de maracuyá, las cajetas de coco y los platanitos.

El aceite de coco también llama la atención de quienes visitan su puesto, pues, según explicó, las personas lo utilizan para la cocina, el cabello, la piel y otros usos.

La emprendedora prepara diferentes productos para vender en las ferias. (JOHN DURAN/John Durán)

Las mermeladas de maracuyá son algunas de las favoritas de sus clientes. (JOHN DURAN/John Durán)

Los platanitos tostados son otro de los productos que ofrece Derilus. (JOHN DURAN/John Durán)

Un emprendimiento que lleva el cariño de su hija

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El nombre de su negocio tiene un significado especial. La palabra “Pri” es una forma cariñosa de llamar a su hija Priscila, de nueve años, mientras que “Horse” responde a su gusto por los caballos.

Además de los productos que lleva a las ferias, Derilus tiene un servicio de catering con el que prepara sándwiches y otras comidas. También se dedica a la repostería y elabora patí, un platillo tradicional de la gastronomía caribeña.

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Derilus se levanta a las 4 a. m. para alistar sus productos y participar en las ferias. (JOHN DURAN/John Durán)

Su trabajo la lleva a trasladarse a diferentes puntos del país para participar en actividades y ofrecer lo que prepara.

En la Feria de Sembradores de San Joaquín de Flores, por ejemplo, los visitantes pueden conocer parte de esa variedad de productos y apoyar el trabajo que hay detrás de cada uno.

A sus 39 años, Derilus continúa abriéndose camino con su emprendimiento, mientras combina la preparación de alimentos, las ferias y su vida como mamá.