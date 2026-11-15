La cifra de desempleados en Costa Rica alarma a cualquiera: vea lo que dice la UNA

Encontrar trabajo en Costa Rica sigue cuesta arriba, especialmente para quienes viven en la Gran Área Metropolitana (GAM), tienen entre 25 y 34 años o son mujeres.

Aunque la economía sigue generando algunos puestos, el ritmo es tan lento que no alcanza para darle trabajo a las miles de personas que salen a buscar sustento cada mes.

Así lo advierte un reciente análisis del Observatorio Económico y Social (OES) de la Universidad Nacional (UNA), basado en los datos del INEC al tercer trimestre de 2026.

Las mujeres, los que tienen entre 25 y 34 años y quienes viven en las zonas urbanas del país, son las principales afectadas en cuanto a la pérdida de puestos de trabajo. (Shutterstock/Shutterstock)

En el último año, apenas se crearon 3.760 empleos netos frente a 24.036 personas que ingresaron a la fuerza laboral. El resultado: 20.276 desempleados más, elevando la cifra total a 154.736 personas sin trabajo.

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Detrás de los números fríos, el impacto tiene rostro propio. Las mujeres perdieron 2.621 puestos mientras los hombres ganaron 6.381. Por edad, los adultos jóvenes (25 a 34 años) sufrieron un recorte de 27.406 plazas.

Además, el golpe se concentró en las zonas urbanas (menos 12.275 empleos), la región Central (menos 20.905) y en quienes no terminaron el colegio (menos 74.841), mientras el mercado premió con más puestos a las personas con mayor nivel educativo y alta calificación.

Por sectores, la industria manufacturera (menos 17.094), las actividades profesionales (menos 16.563) y la construcción (menos 13.811) lideraron las pérdidas.

El número de desempleados pasó de 134.460 a 154.736 en el último año. (shutterstock/Shutterstock)

Incluso el turismo perdió 7.437 plazas (golpeando sobre todo a mujeres y trabajadores informales), pese a que la llegada de visitantes internacionales creció un 4,8%. En diferencia, enseñanza y salud (más 38.314) y comercio (más 35.266) sostuvieron las contrataciones.

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Para la economista Roxana Morales, de la UNA, varias tormentas frenan a las empresas: una economía que crece menos, la caída en las exportaciones hacia Estados Unidos, un dólar barato (rondando los ¢450) que resta competitividad, el alza en los combustibles, familias con menos ingresos para consumir y el avance de la automatización en transnacionales.