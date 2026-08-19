Feria de empleo ofrecerá puestos para farmacéuticos y otras áreas en Costa Rica

La feria de empleo será por dos días. (captu/captura)

Si usted está buscando trabajo o quiere darle un nuevo rumbo a su carrera, tome nota porque este jueves 20 y viernes 21 de agosto se realizará la Feria de Empleo COLFAR 2026, una actividad gratuita organizada por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica.

La feria se realizará en el Salón Casa del Farmacéutico, del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, y reunirá a varias empresas que tienen oportunidades laborales disponibles.

Entre las compañías participantes están COFASA, Farmacias Zeledón, PriceSmart, GFI, Farmavalue, INS, Walmart, Grupo Dokka y Farmacia Guanacasteca.

La actividad está dirigida principalmente a personas interesadas en incorporarse al sector farmacéutico, aunque también habrá oportunidades en otras áreas.

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Entre los puestos disponibles se encuentran plazas para asuntos regulatorios, regentes farmacéuticos, asistentes de regencia, además de puestos administrativos y operativos.

Acá le contamos de la feria de empleo. (Procomer/Cortesía)

La feria se realizará el jueves 20 de agosto de 8 a. m. a 5 p. m., mientras que el viernes 21 de agosto será de 8 a. m. a 4 p. m.

La entrada es gratuita, por lo que quienes estén interesados pueden aprovechar para acercarse directamente a las empresas y conocer sus oportunidades laborales.

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Consejos para aprovechar una feria de empleo

Lleve varias copias de su currículum: Procure que esté actualizado, ordenado y adaptado al tipo de puesto que busca.

Vaya preparado para una entrevista: Algunas empresas pueden conversar con usted en el momento, así que tenga claras sus fortalezas y experiencia.

Vístase de manera profesional: La primera impresión cuenta y una feria de empleo es una oportunidad para mostrar su interés y seriedad.

Investigue las empresas: Conocer previamente a las compañías participantes le permitirá hacer preguntas más acertadas y demostrar interés.

No se limite a una sola opción: Recorra los diferentes puestos y pregunte por oportunidades que se ajusten a su perfil, aunque no sean exactamente el trabajo que tenía pensado.