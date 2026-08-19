Don Stockwell recordó cómo terminó a solas con Mariah Carey en una fiesta privada

Don Stockwell recordó la inesperada noche que vivió con Mariah Carey en Puerto Rico. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El empresario y productor de eventos Don Stockwell dejó a más de uno con la boca abierta al contar una particular historia que vivió con la cantante estadounidense Mariah Carey, con quien aseguró que tuvo un breve romance cuando él se encontraba en Puerto Rico.

Stockwell recordó el episodio durante una entrevista en el programa BIO 101, donde contó que todo ocurrió mientras celebraba su cumpleaños y tenía un club prácticamente solo para él.

Según relató, en medio de la celebración recibió una inesperada noticia: Mariah Carey estaba afuera y quería entrar.

“Mariah Carey y yo salíamos por un momento muy corto, cuando yo estaba en Puerto Rico, yo estaba celebrando mi cumpleaños, y me llaman a la puerta, me dicen que Mariah Carey está afuera y quiere entrar”, confesó.

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El empresario contó que Mariah Carey llegó sin avisar a la fiesta privada donde celebraba su cumpleaños.

Sin embargo, lejos de emocionarse inmediatamente por la visita de la famosa cantante, Stockwell decidió ponerle un freno.

El empresario contó que mandó a decirle que no podía entrar porque se trataba de una fiesta privada.

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“Yo sabía que eso la iba a enojar, y a los dos minutos subió el mánager para decirme que seguro no entendí, pero ella quería entrar y compartir el cumpleaños”, recordó.

Después de aquella insistencia, finalmente Stockwell aceptó que Carey entrara al lugar.

Mariah Carey sorprendió a Don Stockwell al llegar a la puerta del club donde celebraba su cumpleaños. (Don Stockwell/Don Stockwell)

Y lo que comenzó como una visita inesperada terminó convirtiéndose en una noche que, según el empresario, quedó entre sus recuerdos más especiales.

“Se quedó y cerramos el club solos y por un buen rato tuve memorias lindas con Mariah”, contó.

Una relación que duró poco

Stockwell también recordó que, durante aquella época, Mariah Carey todavía estaba casada con el productor musical Tommy Mottola, quien posteriormente se casó con la cantante mexicana Thalía.

Según contó el empresario, un productor puertorriqueño cercano a él le aconsejó que se alejara de Carey por su propio bien.

Stockwell aseguró que habló del tema directamente con la cantante y que ella incluso le reconoció que posiblemente aquel productor tenía razón.

La relación, sin embargo, no terminó de inmediato. El empresario contó que ambos continuaron hablando durante algunos meses.

Incluso recordó una particular broma que le hizo a la cantante durante Navidad.

“Nos quedamos hablando unos meses, para Navidad le mandé un CD de Toni Braxton para joder y me lo mandó de vuelta todo cortado”, relató entre risas.

Un recuerdo que no olvida

Aunque aquello ocurrió hace varios años, Stockwell aseguró que guarda buenos recuerdos de la famosa artista y de aquella inesperada noche en la que terminaron prácticamente solos en el club.

El empresario dijo que admira a Carey y considera que aquella experiencia es de esas cosas que probablemente no volverán a repetirse en su vida.

La historia llamó la atención precisamente por la inesperada manera en que comenzó: una llamada en medio de su fiesta de cumpleaños para avisarle que Mariah Carey estaba en la puerta y quería entrar.