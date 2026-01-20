Leonardo Sánchez transformó la pandemia en pasión… y ganó el tercer programa de Guerra de Cócteles

A sus 20 años, Leonardo Sánchez Ramírez convirtió los días de pandemia en su mejor escuela. Pasó tiempo en casa, experimentó con recetas y descubrió su verdadera pasión: la cocina y la coctelería.

Con apenas 20 años, este joven de Coronado ya suma experiencia, disciplina y un título ganado en Guerra de Cócteles. (Leonardo Sánchez/Leonardo Sánchez)

Hoy, tras ganar el tercer programa del reality de La Teja, Guerra de Cócteles, este joven de Coronado demuestra que la pasión, la disciplina y la constancia pueden abrir cualquier puerta, sin importar la edad.

Sánchez habló con La Teja y nos confesó que todo comenzó en los días de confinamiento, cuando la rutina se volvió oportunidad.

El tercer programa de Guerra de Cócteles marcó un antes y un después en la carrera de Leonardo Sánchez. (Leonardo Sánchez/Leonardo Sánchez)

La cocina caliente y la coctelería se unieron en la vida de Leonardo gracias a la guía de su profesor Kevin Mora Fernández. (Leonardo Sánchez/Leonardo Sánchez)

“Pasaba mucho tiempo en casa y mi primera receta fue un pulled pork con mi tío. Eso me llevó a empezar a cocinar más, hacer pruebas y darme cuenta de que la gastronomía era lo mío”, recuerda Leonardo.

Lo que empezó como un pasatiempo se convirtió en un camino que lo motivó a estudiar cocina de manera formal en un instituto y a forjar su personalidad en el mundo gastronómico.

Pero la cocina caliente no fue el único descubrimiento. Gracias a su profesor Kevin Mora Fernández, Leonardo conoció la coctelería, un mundo que hasta entonces le parecía lejano.

Su primer negocio fueron las chileras, un emprendimiento colegial que le enseñó el valor del sazón y la constancia. (Leonardo Sánchez/Leonardo Sánchez)

El cuchillo japonés santoku que lleva tatuado representa su pasión y el esfuerzo de sus primeros trabajos. (Leonardo Sánchez/Leonardo Sánchez)

Leonardo ha trabajado como chef privado, encargado de restaurante y actualmente se desempeña como barista. (Leonardo Sánchez/Leonardo Sánchez)

“Él me enseñó prácticamente todo lo que sé y pude descubrir que también me gustaba mucho la coctelería, que es parte de mí junto con la cocina”, cuenta.

Ese aprendizaje le permitió unir sus talentos y explorar nuevas formas de expresar su creatividad a través de sabores y presentaciones únicas.

Durante sus años de colegio, Leonardo también emprendió su primer negocio de chileras, cocinando principalmente para su familia.

“Me iba bastante bien. Cada persona tiene su propia manera de hacerlas, su sazón, y eso me atrajo mucho”, comenta.

Esa experiencia le enseñó que incluso en un platillo simple, la dedicación y el cuidado hacen la diferencia, y fue lo que lo impulsó a seguir soñando en grande.

Leonardo Sánchez descubrió su pasión por la cocina y la coctelería durante la pandemia, cuando la casa se convirtió en su mejor escuela. (Leonardo Sánchez/Leonardo Sánchez)

Algo más que un tatuaje

Un símbolo de su esfuerzo y pasión es un cuchillo japonés santoku que adquirió con su primer salario, y que hoy lleva tatuado en la piel.

“Es muy especial para mí porque representa mi pasión y también un recuerdo importante de tan joven haber trabajado en este mundo”, explica.

Ese cuchillo lo acompañó en sus primeros trabajos, desde chef privado hasta encargado de restaurante, y sigue siendo su “bebé”, un recordatorio de todo lo que ha logrado y de lo que aún está por venir.

Actualmente, Leonardo trabaja como barista, pero sus metas son mucho más ambiciosas porque sueña con tener su propio restaurante, enfocado en comida callejera, coctelería y barismo, uniendo tres mundos que considera increíbles cuando se combinan.

Su talento

Esa visión lo llevó a participar en Guerra de Cócteles, donde puso a prueba su talento y creatividad frente a otros competidores, demostrando que la juventud no es un obstáculo, sino una ventaja cuando se combina con pasión y preparación.

El tercer programa fue grabado en la Universidad Politécnica Internacional y fue una verdadera prueba de destreza.

Durante la competencia, los participantes utilizaron utensilios de Tips, experimentaron con las sales de Refisal, trabajaron con Ron Centenario y exploraron sabores a partir de frutas frescas de Corporación Quesada. Todo esto bajo la atenta mirada de los jueces, quienes evaluaron técnica, creatividad y presentación, y donde Leonardo logró destacarse, conquistando al jurado.

Ahora, Leonardo se prepara para la gran final de Guerra de Cócteles, que se llevará a cabo en Montaña de Fuego, donde los tres finalistas pondrán a prueba su destreza y conocimiento en un desafío que promete emociones y sabores únicos.

Para él, esta competencia es más que un premio: es una oportunidad de seguir aprendiendo, creciendo y demostrando que la pasión puede transformar cualquier obstáculo en éxito.

De la cocina casera, los días de pandemia y su primer emprendimiento, Leonardo Sánchez es un ejemplo de perseverancia y talento joven, y una prueba de que, con constancia y amor por lo que uno hace, los sueños sí se pueden convertir en realidad.

El programa completo se puede ver en el YouTube de La Teja, donde los interesados pueden seguir todas las competencias y conocer más sobre los finalistas.