Feria de empleo en Desamparados ofrece puestos de trabajo en limpieza y seguridad

La feria de empleo será el 22 de enero

Por Fabiola Montoya Salas

Si está buscando trabajo en seguridad o limpieza, esta noticia le interesa. El Grupo V realizará una feria de empleo el próximo 22 de enero de 2026 en el Centro Cultural Joaquín García Monge, en Desamparados, de 8 de la mañana a 3 p. m.

Los interesados deberán cumplir ciertos requisitos según el área:

feria de empleo
La feria de empleo será el 22 de enero. (feria de empleo /captura)

Para seguridad:

  • Presentar currículum y cédula al día.
  • Tener primaria completa (portar título).
  • Contar con documentación para tramitar o portar armas.
  • Experiencia mínima de 6 meses en portación de armas, con carta de servicio.
  • Contar con cuenta en el Banco Nacional.

Para limpieza:

  • Presentar currículum y cédula al día.
  • Tener primaria completa.
  • Hoja de delincuencia vigente, emitida hace menos de un mes.
  • Experiencia mínima de 6 meses en limpieza.
  • Contar con cuenta en el Banco Nacional.

Según informó la empresa, esta es una gran oportunidad para integrarse a un equipo profesional y estable, con opciones de crecimiento.

Los organizadores recomiendan a los interesados llevar todos los documentos completos, llegar temprano y aprovechar la feria para consultar sobre los puestos disponibles y los beneficios que ofrece la empresa.

¡Perfecto! Aquí le dejo una lista de consejos prácticos para ir a una feria de empleo, escritos pensando en usted y con un estilo cercano y directo como el de La Teja:

Consejos para ir a una feria de empleo

  1. Lleve su currículum actualizado: Imprima varias copias y tenga una versión digital lista en su celular.
  2. Preséntese con buena apariencia: Ropa limpia, ordenada y apropiada le dará buena primera impresión.
  3. Llegue temprano: Así tendrá tiempo de recorrer todos los puestos y hablar con más reclutadores.
  4. Prepare su presentación personal: Tenga listo un “minidiscurso” de 30 segundos sobre quién es y qué experiencia tiene.
  5. Investigue las empresas que asistirán: Saber a qué se dedican y sus vacantes le permitirá hacer preguntas inteligentes.
