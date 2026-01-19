Feria de empleo en Desamparados ofrece puestos de trabajo en limpieza y seguridad

Si está buscando trabajo en seguridad o limpieza, esta noticia le interesa. El Grupo V realizará una feria de empleo el próximo 22 de enero de 2026 en el Centro Cultural Joaquín García Monge, en Desamparados, de 8 de la mañana a 3 p. m.

Los interesados deberán cumplir ciertos requisitos según el área:

La feria de empleo será el 22 de enero. (feria de empleo /captura)

Para seguridad:

Presentar currículum y cédula al día .

. Tener primaria completa (portar título).

(portar título). Contar con documentación para tramitar o portar armas .

. Experiencia mínima de 6 meses en portación de armas , con carta de servicio .

, con . Contar con cuenta en el Banco Nacional.

Para limpieza:

Presentar currículum y cédula al día .

. Tener primaria completa .

. Hoja de delincuencia vigente , emitida hace menos de un mes.

, emitida hace menos de un mes. Experiencia mínima de 6 meses en limpieza .

. Contar con cuenta en el Banco Nacional.

Según informó la empresa, esta es una gran oportunidad para integrarse a un equipo profesional y estable, con opciones de crecimiento.

Los organizadores recomiendan a los interesados llevar todos los documentos completos, llegar temprano y aprovechar la feria para consultar sobre los puestos disponibles y los beneficios que ofrece la empresa.

Consejos para ir a una feria de empleo