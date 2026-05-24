Más de 100 jóvenes del Caribe podrán capacitarse y optar por empleo gracias a importante programa

Las capacitaciones serán completamente virtuales. (empleo/empleo)

Una nueva oportunidad de estudio y empleo llegará para más de 100 jóvenes de la región Caribe gracias a una alianza entre el programa EMPLEATE, la estrategia BRETE y Academias HHC-COVAO.

La iniciativa está dirigida a personas jóvenes de Limón centro, Pococí, Siquirres y Matina que actualmente enfrentan dificultades económicas y no cuentan con un empleo formal.

Según detallaron los organizadores, el objetivo principal es brindar capacitación técnica certificada en áreas que hoy en día tienen alta demanda laboral, permitiendo así que más personas logren ingresar al mercado de trabajo.

Entre las especialidades disponibles se encuentran gestor de ventas, agente de servicio al cliente para centros de llamadas y asistente administrativo.

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Las clases se desarrollarán en modalidad 100% virtual mediante sesiones en vivo y actividades guiadas, lo que permitirá que personas de distintas comunidades puedan participar sin necesidad de trasladarse.

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Cada programa tendrá una duración total de 406 horas. De ese total, 346 horas corresponden a formación técnica y otras 60 estarán enfocadas en fortalecer habilidades para la empleabilidad, como preparación laboral y desarrollo personal.

Además de la capacitación, el programa también ofrecerá acompañamiento integral durante el proceso de inserción laboral.

Esto incluye orientación para preparar el perfil profesional, asesoría para entrevistas, apoyo en la búsqueda de empleo y acercamiento con empresas que podrían contratar a los participantes.

Incluso, una vez que las personas logren conseguir trabajo, el programa dará seguimiento para fortalecer la adaptación al puesto y ayudar a mantener la estabilidad laboral.

“Este programa busca brindar herramientas reales a quienes hoy enfrentan mayores barreras para acceder a un empleo formal. No se trata solo de capacitar, sino de acompañar a las personas en un proceso que les permita acercarse a oportunidades laborales y mejorar su calidad de vida”, explicó Juan Carlos Castañeda, gerente de Modernización del HHC y COVAO.

El programa beneficiará a jóvenes de Limón, Pococí, Siquirres y Matina. (empleo/empleo)

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 19 de junio.

La oportunidad está dirigida a mujeres entre los 17 y 35 años, hombres entre 17 y 24 años y personas con discapacidad entre 17 y 35 años que se encuentren en condición de pobreza básica o extrema.

Entre los requisitos se solicita haber aprobado al menos noveno año de secundaria, cumplir con las condiciones legales para trabajar y no estar participando actualmente en otro programa del PRONAE.

En caso de haber participado anteriormente en alguno de estos programas, debe haber pasado al menos dos años desde la finalización del beneficio.

Las personas interesadas pueden solicitar más información o iniciar el proceso de inscripción escribiendo al correo academias@hhc.co.cr o comunicándose vía telefónica o WhatsApp al número 8593-0808.