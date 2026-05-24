Ofertas de empleo

Importante empresa realizará feria de empleo en Desamparados con vacantes en ventas, bodega y monitoreo

La actividad se realizará este lunes en Desamparados y las personas deberán llevar su currículum en formato digital

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Por Fabiola Montoya Salas
El lagar
El Lagar tiene varios puesto de empleo.

La empresa El Lagar realizará una feria de empleo este lunes 25 de mayo en su sucursal de Desamparados, donde estarán ofreciendo diferentes oportunidades laborales para personas con experiencia en ventas, bodega y otras áreas operativas.

La actividad se llevará a cabo de 10 a. m. a 2 p. m. y las personas interesadas deberán presentarse con su currículum en formato digital.

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Entre las vacantes disponibles destacan puestos como pasilleros, bodegueros, chequeadores de materiales, alistadores, montacarguista, vendedores de pintura, vendedor de plataforma, operador de monitoreo y pasillero de herramientas.

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Según informó la empresa, algunos de los requisitos dependerán del puesto al que aplique cada persona. Sin embargo, en general solicitan disponibilidad de horarios, experiencia en ventas, conocimiento en materiales ferreteros o experiencia en bodega.

el Lagar
La feria de empleo será este 25 de mayo. (cap/captura)

En el caso específico de los puestos para montacarguista, es indispensable contar con licencia D3 al día.

Además de las oportunidades laborales, la empresa destacó algunos de los beneficios que ofrece a sus colaboradores, entre ellos asociación solidarista, médico de empresa e incentivos por cumplimiento.

Las vacantes son para distintas sucursales de El Lagar, incluyendo Barrio Cuba, La Uruca, Coronado, Pavas, Purral, La Pacífica, Santa Ana, Cartago y Desamparados.

Si usted piensa asistir a la feria, lo ideal es llevar el currículum actualizado, vestir de manera ordenada y prepararse para una posible entrevista rápida durante la actividad.

También es recomendable revisar bien la experiencia laboral y resaltar aquellas habilidades relacionadas con servicio al cliente, trabajo en equipo y manejo de materiales o productos ferreteros.

Recuerde que en la sección de Empleo de La Teja puede encontrar feria de empleo, puestos de trabajo y hasta consejos laborales.

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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