Empleo Costa Rica

Madre soltera y pulseadora: nicaragüense encontró en Costa Rica una oportunidad para sacar adelante a sus hijas

Vilma Oneliz Granada trabaja todos los días preparando tortillas y chorreadas para sacar adelante a sus tres hijas

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Por Fabiola Montoya Salas
Héroe Anónimo La Teja Soda Cristal
Así nos recibió Vilma Oneliz en el Mercado Central. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Con una sonrisa en el rostro, las manos llenas de masa y el corazón puesto completamente en sus hijas, Vilma Oneliz Granada se levanta todos los días para pulsearla trabajando en el Mercado Central de San José, donde prepara tortillas palmeadas, chorreadas y otras delicias tradicionales.

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La nicaragüense llegó a Costa Rica hace cinco años buscando una oportunidad para darle una mejor vida a sus tres hijas y, aunque reconoce que el camino no ha sido sencillo, asegura que nunca se ha rendido porque ellas son su principal motor para seguir adelante.

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“Lo que he venido a este país es a dar una vida mejor a mis hijos”, contó a La Teja.

Vilma explicó que actualmente trabaja en Soda Cristal, haciendo tortillas rellenas y chorreadas, labor que aprendió desde muy pequeña gracias a las enseñanzas de sus abuelos en Nicaragua. Según recordó, desde los 12 años ya comenzaba a palmear tortillas, algo que con el tiempo terminó convirtiéndose en una herramienta para salir adelante y llevar sustento a su hogar.

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“Desde pequeñita comenzábamos a palmear tortillas”, recordó con orgullo.

La trabajadora comentó que pasa prácticamente todo el día preparando alimentos y atendiendo clientes, pero que cada sacrificio vale la pena porque todo lo hace pensando en el bienestar de sus hijas, quienes tienen 15, 17 y 21 años.

“Yo trabajo para sostenerlas a ellas porque soy madre soltera”, expresó.

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Las tortillas palmeadas y chorreadas forman parte del día a día de Vilma en el Mercado Central. (Alonso Tenorio/Atenorio)
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La pulseadora trabajadora asegura que nunca ha dejado de luchar pese a las dificultades. (Alonso Tenorio/Atenorio)
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La madre soltera pasa gran parte del día preparando tortillas y chorreadas. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Vilma confesó que sacar adelante sola a sus hijas ha significado muchos esfuerzos y sacrificios, especialmente estando lejos de su país y de parte de su familia. Sin embargo, asegura que siempre trata de mantenerse positiva y seguir luchando por construir un mejor futuro.

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Vilma llegó a Costa Rica hace cinco años buscando una mejor vida para su familia. (Alonso Tenorio/Atenorio)
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La trabajadora del Mercado Central aprendió a palmear tortillas desde los 12 años. (Alonso Tenorio/Atenorio)
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Vilma Oneliz Granada asegura que cada esfuerzo que hace es pensando en el futuro de sus hijas. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Además, destacó que el cariño de las personas y el apoyo de quienes visitan el mercado también la motivan a continuar trabajando día con día.

Actualmente, tiene aproximadamente cinco meses trabajando en ese puesto dentro del Mercado Central, aunque toda su vida ha estado ligada a la cocina tradicional y al esfuerzo constante.

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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