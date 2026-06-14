¿Anda buscando trabajo? Feria de empleo en Grecia ofrecerá oportunidades laborales y capacitaciones

La feria se realizará de forma presencial el 5 de noviembre en la sede de San Pedro. (Cortesía/Fidélitas)

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El próximo miércoles 16 de junio se realizará la Feria Brete Occidente, una actividad que reunirá a empresas de distintos sectores productivos con el objetivo de acercar ofertas de empleo a las personas que se encuentran en búsqueda de trabajo.

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La feria se llevará a cabo de 9 a.m. a 3 p.m. en la Feria del Agricultor de Grecia y también ofrecerá información sobre los servicios gratuitos que brinda el Sistema Nacional de Empleo.

Los organizadores indicaron que durante la jornada los asistentes podrán conocer vacantes disponibles, entregar currículums y obtener orientación sobre distintas opciones de capacitación que podrían ayudarles a mejorar su perfil profesional.

La feria de empleo será el 16 de junio. (feria de empleo /captura)

Además, habrá representación de empresas de diferentes áreas productivas, por lo que las oportunidades podrían abarcar distintos niveles de experiencia y formación.

Las personas interesadas pueden realizar un registro previo mediante el código QR (en la foto) habilitado por la organización para agilizar su participación en el evento.

Para más información, los organizadores pusieron a disposición el teléfono 2210-6060 y el correo electrónico empresarial@ane.cr.

La actividad representa una buena oportunidad para quienes desean incorporarse al mercado laboral, cambiar de empleo o conocer las herramientas y servicios que ofrece el Sistema Nacional de Empleo para facilitar la búsqueda de trabajo.

Tres consejos para ir a una feria de empleo

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1. Lleve el currículum bien actualizado: Aunque parezca básico, muchas personas llegan con hojas de vida desactualizadas o incompletas. Revise que tenga su experiencia laboral, estudios, contactos y habilidades más importantes. Si puede llevarlo en físico y digital, muchísimo mejor.

2. Vaya preparado para una entrevista: En muchas ferias de empleo aprovechan para hacer entrevistas rápidas en el momento. Por eso, lo mejor es que usted vaya bien presentado, seguro y listo para responder preguntas sobre experiencia, fortalezas y disponibilidad.