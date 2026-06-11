Empresa realizará feria de empleo para contratar operarios de planta

La feria de empleo de Roble Alto se realizará el 15 de junio en el Centro Cultural Herediano Omar Dengo. (Canva/Canva)

Una nueva oportunidad laboral se abrirá este lunes 15 de junio para quienes cumplan con requisitos básicos y estén interesados en integrarse al sector de procesamiento de alimentos.

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La empresa Roble Alto realizará una feria de empleo el próximo lunes con el objetivo de reclutar operarios para su planta de valor agregado, dedicada al procesamiento cárnico.

La actividad se desarrollará a partir de las 9 de la mañana en el Centro Cultural Herediano Omar Dengo.

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Las vacantes son para laborar en San Miguel de San José de la Montaña. Como beneficio, la empresa indicó que brinda transporte desde Heredia centro para sus colaboradores.

Entre los requisitos indispensables se encuentran contar con primaria completa y tener vigente el carné de manipulación de alimentos.

La feria de empleo será el 15 de junio. (la teja /Instagram)

Además, las personas interesadas deben tener disponibilidad para trabajar en ambientes fríos y en horarios rotativos.

Quienes asistan a la feria deberán realizar su postulación mediante un formulario habilitado por la empresa. También existe la posibilidad de aplicar escaneando el código QR que aparece en la información oficial de la convocatoria.

Para consultas adicionales, los interesados pueden comunicarse al número 8429-5854 o escribir al correo srodriguez@granjaroblealto.com.

Roble Alto forma parte de una asociación con propósito social enfocada en promover el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad.