¿Anda buscando trabajo? Feria ofrecerá 8.000 puestos y hasta becas en inteligencia artificial

La feria Talent Costa Rica reunirá a más de 100 empresas. (Cortesía/Fidélitas)

Si usted está pulseándola para conseguir trabajo o quiere mejorar su perfil, ponga atención. La feria de empleo Talent Costa Rica ofrecerá 8.000 vacantes y miles de oportunidades de capacitación este viernes en el Centro de Convenciones.

La feria de empleo Talent Costa Rica llega con todo para quienes andan buscando una oportunidad laboral o quieren crecer profesionalmente.

Más de 100 empresas estarán reclutando personal, con un total de 8.000 vacantes disponibles en distintas áreas, por lo que las opciones sobran.

La actividad se realizará este viernes en el Centro de Convenciones de Costa Rica, en un horario amplio de 8 a.m. a 7 p.m., ideal para que usted se organice y se dé una vuelta.

No solo trabajo, también estudio

Pero la cosa no se queda solo en trabajo. Durante la feria también se ofrecerán 5.000 oportunidades de formación en áreas de alta demanda, lo que puede abrirle puertas a futuro.

Además, ese mismo día se entregarán formalmente las primeras 5.000 becas de Google Cloud e Inteligencia Artificial, que fueron anunciadas por PROCOMER en marzo.

Esto representa una gran oportunidad para quienes quieren meterse de lleno en áreas tecnológicas que hoy tienen alta demanda laboral.

La feria de empleo será este viernes. (cortesía /captura)

Consejo clave

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Si piensa asistir, no se le olvide llevar su currículum actualizado y bien presentado, porque eso puede marcar la diferencia a la hora de aplicar.

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Así que ya sabe, si anda buscando brete o quiere mejorar su perfil profesional, esta feria puede ser el empujón que estaba esperando.